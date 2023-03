Paysandu e os 20 anos da sua participação na Libertadores

Todas as pesquisas sobre esportes acabam nos lembrando do papel que o futebol tem na cultura brasileira e na vida dos torcedores. Esse, que é o esporte favorito de 49,6% dos brasileiros continua sendo, também, aquele que mais vezes é falado na mídia e aquele que coloca os olhos mundiais sobre os atletas brasileiros, sob a rotulagem de “o país do futebol”.

Além das prestações incríveis da seleção brasileira em vários eventos, e mesmo do papel fundamental que muitos atletas da modalidade exercem nos times mais emblemáticos a nível mundial, existem também times brasileiros que continuam se consagrando com momentos que marcam a história. O Flamengo, lembremos, saiu há bem pouco tempo de um ano histórico e repleto de vitórias. Ainda assim, essa não é nossa única glória.

Hoje, é sobre o nordestino Paysandu que lançamos o olhar, para lembrar a sua prestação histórica na Libertadores de 2003, há 20 anos.

A Libertadores de 2003

Está considerado um dos momentos heroicos da história do Paysandu e não é por acaso: no dia 24 de abril de 2003, o Papão fez história mesmo, ao vencer o Boca na Copa Libertadores. Essa data se tornaria a mais especial de todas para os torcedores do time, que deu 1 a 0 sobre o Boca Juniors.

Enchendo e alegria o estádio La Bombonera, na Argentina, e a alma de seus torcedores, o time acabaria se destacando, havendo muitos que consideram que esse foi mesmo o ponto alto da história do clube da Curuzu.

A chegada, em estreia, a esse evento esportivo aconteceu com quatro vitórias e dois empates na primeira fase. Ainda que bastante consistente em seu percurso, a vitória contra Boca Juniors foi considerada o momento mais alto, sendo que em toda a história de confrontos brasileiros contra esse time, apenas dois outros times tinham obtido sucesso: o Cruzeiro e o Santos. No caso do Papão, essa vitória foi conseguida com o gol de Iarley, que ainda hoje é recordado pelo time.

Mesmo não tendo vencido o torneio, já que Paysandu deixou escapar a vaga depois desses oitavos de final, em Belém, sua prestação ficou para sempre na história.

Outros destaques do Paysandu

Até ao momento, o Paysandu foi o único time nordestino que conseguiu disputar a Libertadores da América. Além disso, esse é o time brasileiro com o maior aproveitamento na história do torneio (70,83%).

O time fez esse ano seu 108º aniversário, no mês de fevereiro, e por essa razão foram destacados seus principais feitos. Além da participação de 2003 na Libertadores da América, que ficou na história, se destacam ainda seus 49 títulos estaduais, a dupla vitória na Série B e nas Copas Verde. Se soma ainda a esses feitos a copa nordestina e também uma Copa dos Campeões, ambas em 2002.