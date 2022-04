Shopping Pátio Belém transforma lixo da praça de alimentação em adubo

Pensar em sustentabilidade é priorizar os cuidados com a natureza e uma das formas de fazer isso é investir em práticas que tenham como principal objetivo a preservação do meio ambiente.

A compostagem, por exemplo, atua no controle da decomposição de materiais orgânicos, transformando-os em adubo natural. Com uma atitude simples, como o reaproveitamento de alimentos, evita-se a contaminação da natureza, já que esses restos de comida têm como principais destinos lixões e até a rede de esgotos.

Quem tem apostado na prática é o Shopping Pátio Belém, que reaproveita os alimentos descartados diariamente na praça de alimentação para produzir adubo orgânico. O espaço recolhe os restos de alimentos e, posteriormente, realiza o processo de transformação do material em uma espécie de terra preta, que é usada para melhorar o solo sem contaminar o meio ambiente.

A coleta dos restos de alimentos é feita diariamente e encaminhada para a produção de compostagem. (Ascom Pátio Belém)

O gerente de Operações do estabelecimento, Afonso Lobato, ressalta que o trabalho realizado pelo shopping tem garantido a “redução na quantidade de orgânicos que são descartados para o aterro sanitário, diminuindo o custo com logística do material”. Ao longo do mês, são processados cerca de 7,5 mil kg de composto orgânico.

A equipe tem atuado no desenvolvimento de um composto orgânico que está auxiliando no processo de jardinagem do espaço. “Estamos nos tornando autossuficientes na adubação dos espécimes vegetais utilizados nos jardins internos do empreendimento. Além disso, nos possibilita manter uma parceria com uma entidade que o utiliza para melhorar a arborização da nossa cidade”, complementa Afonso.

Os adubos gerados são utilizados nos plantios das áreas internas e externas do shopping. Além disso, o estabelecimento iniciou uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), disponibilizando o excedente da compostagem, que está sendo usado para adubar as plantas do paisagismo da cidade.

O excedente de adubo produzido pelo shopping é disponibilizado para a Semma, que utiliza o material no adubo das plantas do paisagismo da cidade (Ascom Pátio Belém)

“Além de proporcionar um ambiente agradável e mais harmônico, também garante que podemos ter um local que favorece a existência de um microclima com uma melhor qualidade do ar. Essa parceria fortalece a troca de experiências com relação ao uso do substrato, onde o mesmo tem uma aplicação mais abrangente e com maior diversidade de espécimes”, destaca a arquiteta do shopping, Natália Leão.