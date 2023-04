Shopping Pátio Belém realiza Semana do Autismo

O Shopping Pátio Belém promove a Semana do Autismo, no período de 10 a 16 de abril, na varanda do segundo piso, no horário das 10h às 17h.

A programação contará com espaço sensorial e multidisciplinar e a participação de profissionais especializados no assunto com o objetivo de oferecer mais informações ao público, tirar possíveis dúvidas e combater a discriminação.

Espaço sensorial e multidisciplinar no segundo piso do Pátio Belém (Divulgação Pátio Belém)

O dia 2 de abril é dedicado, mundialmente, a conscientização sobre o Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para conscientizar e levar informações sobre o assunto.

Serviço

Semana do Autismo

Período: 10 a 16 de abril

Horário: 10h às 17h

Local: Varanda do 2º piso do Shopping Pátio Belém