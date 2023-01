Shopping Pátio Belém oferece bicicletário moderno e confortável para os clientes

O Shopping Pátio Belém está com um novo bicicletário, um espaço moderno para oferecer, ainda mais, conforto, comodidade e segurança para quem ama pedalar.

O bicicletário possui 65 vagas com suportes de bicicletas no sentido horizontal para facilitar o estacionamento e a retirada dos equipamentos sem esforço, com funcionamento de 6h às 00h30. As duas primeiras horas são gratuitas.

O espaço também oferece seis vagas para bicicletas elétricas, além de um hall com bancos, tomadas para carregar o celular, bebedouro e bancada para lavagem das mãos. O objetivo é oferecer um espaço confortável e atual com estrutura adequada às necessidades dos ciclistas.

O espaço ainda dispõe de hall com bancos e estação de manutenção (Divulgação)

Para casos de emergência, o novo bicicletário conta com uma estação de manutenção equipada com uma bomba de encher pneu e um kit de ferramentas fixas em cabos de aço e suporte para apoio de bike.

Segundo o Departamento de Marketing do Pátio Belém, o shopping possui alta demanda de clientes que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte e foi o incentivo para que o espaço fosse preparado com uma estrutura adequada para receber este público.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de arquitetura do shopping inspirado no movimento e conceito urbano para o público moderno. A proposta foi produzir um jogo com as formas curvas em alguns pontos do projeto, como no painel “waves” e no pórtico de entrada em material metálico, contrastando com as formas geométricas na pintura artística da parede e na paginação da pintura do piso feita de modo linear.

A criação de cenários instagramáveis no projeto também foi uma preocupação da equipe, por isso foi usada iluminação de destaque, com ênfase na fita de LED RGB instalada no pórtico, que marca a entrada do bicicletário e que pode ter a cor alterada de acordo com as necessidades de eventos do shopping.

A natureza também está presente no espaço com um painel verde em plantas permanentes, que foram executadas pela equipe de jardinagem do condomínio e placas de comunicação visual, que compõe com os cenários criados no ambiente. A arte foi desenvolvida e executada pelo artista plástico paraense Almir Trindade.

Serviço:

Novo bicicletário do Pátio Belém

Horário de funcionamento: 6h às 00h30

Vagas: 65

As 2 primeiras horas são gratuitas.