Shopping Pátio Belém inicia temporada de ofertas

Nesta quinta-feira, 5, o Shopping Pátio Belém inicia o Saldão Sensacional, três dias de promoções e descontos em várias lojas e ramos de atividades do Pátio.

Os descontos variam de 10% a 70% em diferentes departamentos para zerar o estoque. Após as festas de fim de ano, o saldão ajuda a movimentar a economia e queimar o estoque.

Com o saldão, a expectativa do shopping é um crescimento de cerca de 8% nas vendas no início deste ano.

A programação de ofertas segue até o dia 8 de janeiro (de quinta a domingo). De segunda-feira a sábado, o Shopping Pátio Belém funciona de 10h às 22h e aos domingos, a Praça de Alimentação abre às 12h até às 22h. As lojas funcionam das 13h às 21h.