Pátio Junino 2022 é opção de lazer

O mês de junho com suas comidas típicas saborosas e músicas características da época anima todo tipo de público e como mais opção de lazer para proporcionar diversão, alegria e experiências culinária, o Shopping Pátio Belém realiza a programação do Pátio Junino 2022.

A ação teve início no dia 29 de maio com barraquinhas customizadas com venda de comidas típicas da época como vatapá, tacacá, cocada, vários tipos de bolo e muito mais no espaço térreo do shopping. As lojas das barracas oferecem um cardápio junino completo para o público.

Barraquinhas com comidas típicas e apresentações musicais animam o Arraial do Pátio. (Acervo do Departamento de Marketing do Pátio Belém)

Os visitantes também podem aproveitar programações musicais com apresentações de diferentes ritmos as quartas, sábados e domingos, às 17h, na Praça Central.

Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Pátio Belém, explica que o arraial do Pátio é um dos eventos mais tradicionais do Shopping. “Todos os anos, o público fica na expectativa para o início da quadra junina e da montagem das barraquinhas de comidas típicas, este ano não foi diferente”.

O setor de Marketing da organização também observa um aumento no fluxo de pessoas para a Praça Central do shopping, além de estar atendendo as expectativas. “O evento está atendendo a expectativa do shopping, dos nossos cinco lojistas que estão operando as barraquinhas de comidas típicas e dos consumidores que estavam cheios de saudades de curtir as festividades da quadra junina”, ressalta.

Confira a agenda do Pátio Junino até o dia 26:

18/06 - Sábado

CARIMBO DA MARIA

Início: 17h

19/06 - Domingo

Regional FRUTOS DO PARÁ

Início: 16h

22/06 - Quarta-feira

FOLE BRASIL

Início: 18h

25/06 - Sábado

PAMELLA VIOLA & TRIO - (Junino viola)

Início: 17h

26/06 - Domingo

Rick & Ramon

Início: 16h