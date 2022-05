Pátio Belém promove a saúde de pessoas na melhor idade

Quando se pensa na rotina de uma pessoa idosa atualmente, vêm à cabeça muitas outras imagens além daquelas que eram associadas a esse indivíduo no passado, como muito tempo em frente à televisão, idas à farmácia, ao supermercado e ao banco e visitas da família.

Com o avanço da ciência e a maior conscientização sobre a importância das atividades físicas e da socialização, é possível ver idosos mais ativos e joviais, trabalhando, se exercitando, viajando e passando tempo com os amigos. Por acreditar que esse novo estilo de vida combina e muito com a pessoa idosa, o Shopping Pátio Belém desenvolve o Projeto 60+, disponibilizando uma série de atividades físicas e cognitivas para pessoas a partir dos 60 anos, nas dependências do shopping.

O projeto existe há 16 anos e tinha o nome de Ativa Idade. Com a pandemia da covid-19, as atividades foram interrompidas, porém retornaram em setembro do ano passado, com um novo nome (Projeto 60+) e encontros às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 9h30, no 3º piso do shopping.

Cerca de 50 pessoas são assíduas nas atividades, como conta a professora de educação física Roselene Gonçalves, que coordena o grupo. “Acho incrível como esse tipo de atividade muda a perspectiva de vida do idoso. No grupo temos algumas pessoas que se recuperam após ter sofrido um AVC, passado por cirurgias e cardiopatias e estão lá se empenhando para ter qualidade de vida. Isso me motiva muito”, conta Rosilene.

Os exercícios orientados ajudam na recuperação da força, na coordenação motora e na cognição (Divulgação/Shopping Pátio Belém)

As aulas consistem em exercícios de alongamento, de força e de treino da coordenação motora e da cognição. “Exercitamos os lados físico, mental e também social. Tudo isso ajuda a trabalhar o encéfalo no geral, para que a pessoa mantenha ou recupere a atividade cerebral, que vai mudando com o avanço da idade”, explica a professora.

A aposentada Rayzinha Mattos, de 80 anos, foi uma das primeiras a apostar no projeto, há 16 anos, e tem o Shopping Pátio Belém como sua “segunda casa”. “Eu estava em depressão após o falecimento da minha mãe quando vi o poster anunciando as aulas e resolvi me inscrever. O projeto mudou a minha vida, não me vejo hoje sem ele”, ela lembra.

Além de mais saúde e novas amizades, Rayzinha conta que o 60+ tornou possível que ela se arriscasse na carreira de atriz. “Lá foi meu pontapé inicial para ser figurante em comerciais. Já trabalhei em vários”, relata orgulhosa.

A aluna Rayzinha Mattos e a professora Roselene Gonçalves acreditam na importância do Projeto 60+ (Arquivo pessoal)

Nos dias do projeto, os idosos também têm comemorações como Dia da Mulher, Dia das Mães, e se organizam para fazer também atividades externas, como passeios e viagens. A expectativa de Dona Rayzinha é pela próxima viagem com o grupo, no final do mês, com destino a Castanhal.

O grupo também realiza programações diferentes em datas comemorativas e passeios fora de Belém (Divulgação/Shopping Pátio Belém)

Serviço:

As inscrições para o Projeto 60+ podem ser feitas no 3º piso do Pátio Belém (área do Fraldário). Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de vacinação contra a covid-19 e a gripe, além de laudo médico mostrando que estão aptos a fazer atividades físicas. A taxa de inscrição custa R$ 35 e a mensalidade do projeto é R$ 30.

