Avós e netos: 5 programas para se divertir juntos

O relacionamento das crianças com seus avós geralmente é um dos mais bonitos e intensos que uma pessoa experimenta ao longo da vida, e que vai da infância até a fase adulta, se o tempo permitir. Porém, com a rotina cada vez mais atarefada dos pais e das próprias crianças, a distância e a falta de oportunidades podem tornar os encontros entre avós e netos menos frequentes.

Além do contato telefônico e das mensagens por aplicativos, cujo uso cresce a cada dia pelas pessoas idosas, dividir momentos presenciais continua sendo importante para fortalecer os laços entre as gerações.

Muitos programas e atividades podem atender tanto o gosto dos jovens quanto os dos mais velhos, e espaços seguros e confortáveis com os shoppings estão cheios de oportunidades. Na capital paraense, o Shopping Pátio Belém oferece várias opções para quem quer passar um tempo de qualidade com quem se ama. Veja a seguir!

1. Cinema: é sempre possível encontrar em cartaz um filme emocionante e divertido para ver com os netos. O encanto do cinema e as histórias contadas ainda viram assunto para várias outras conversas.

2. Passeio na livraria: estar entre os livros é uma maneira de compartilhar interesses e histórias sobre os mais diversos assuntos, além de ser uma forma de incentivar a curiosidade e o hábito da leitura entre as crianças pequenas. Além disso, o silêncio e o conforto das livrarias também podem ser apreciados pelas pessoas mais velhas.

3. Almoçar ou tomar um café: para os netos e avós com uma rotina mais agitada, a solução para poder conviver e jogar conversa fora podem ser os almoços e pausas para um café. No Shopping Pátio Belém, há diversos espaços que oferecem um ambiente ideal para esse momento, como as docerias Amorosa, Delalê e As Mulatas, e os restaurantes Palatare e Maria Belém GastroBar.

4. Espaços recreativos: para quem tem netos pequenos, os parques e espaços de recreação são ótimos para arrancar gargalhadas e extravasar a energia da criançada sem muito esforço dos adultos. Brinquedos seguros e divertidos dão tranquilidade a este programa que agrada avós e netos.

5. Exposições: de tempos em tempos, a praça central do Pátio Belém recebe feiras, eventos e exposições, programas interessantes para todas as idades. É só ficar ligado na programação.

Idosos estão mais ativos

O aumento da expectativa de vida da população brasileira nos últimos anos tem mostrado que as pessoas idosas estão mais atentas à saúde e à necessidade de ter hábitos saudáveis para usufruírem de uma velhice com mais qualidade de vida e autonomia.

Por esse motivo, há 16 anos o Shopping Pátio Belém criou um espaço de prática esportiva e de convivência para pessoas da terceira idade, hoje chamado de Projeto 60+. Nele, os participantes frequentam aulas onde realizam exercícios de alongamento, de força e de treino da coordenação motora e da cognição, além de terem programações sociais e culturais que estimulam o convívio e a amizade. Os encontros são às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 9h30, no 3º piso do shopping.

No Projeto 60+ os idosos trabalham os lados físico, mental e também social (Divulgação/Shopping Pátio Belém)

As inscrições para o Projeto 60+ podem ser feitas na área do fraldário (3º piso). Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de vacinação contra a covid-19 e a gripe, além de laudo médico mostrando que estão aptos a fazer atividades físicas. A taxa de inscrição custa R$ 35 e a mensalidade do projeto é R$ 30.