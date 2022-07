4 dicas para escolher o look de verão

Julho chegou! Praias, clubes, ilhas, igarapés e outros passeios do tipo se tornam os favoritos para aproveitar o sol e as altas temperaturas e a procura pelo look de verão aumenta. Confira quatro dicas para ajudar na hora de escolher o look e no Shopping Pátio Belém há várias opções para todos os estilos.

Conforto e estilo próprio: A primeira dica é respeitar o seu estilo. Escolher um look que esteja de acordo com a sua personalidade ajuda a se sentir confortável. Opte por peças com tecidos leves como shorts, camisetas e blusas.

O mercado de moda praia oferece uma variedade de opções para todos os estilos. Na moda feminina tem os diferentes tipos de biquíni: hot pants, asa delta, cortininha, além de modelos de crochê e plus size. Os maiôs também são de estilos variados.

Estampas: Essa é a escolha certa para o verão. Aposte nos looks estampados misture sem medo diferentes tipos de estampas. As florais e com cores vivas combinam com a estação e garantem um estilo bem alto astral, além de ser um look atemporal, que você pode usar em qualquer momento do ano.

Looks para os pequenos: Os cuidados com as crianças são redobrados durante o verão e a proteção solar é um deles. Na hora da compra das roupas escolha aquelas com proteção UV e o Pátio Belém conta com várias lojas de moda infantil que tem looks praia para todas as idades e tamanhos.

Acessórios: Esse é o momento deles! Colares, óculos de sol, bonés, chapéus, pulseiras e sandálias são alguns dos acessórios indispensáveis para compor e dar um toque especial ao look. As lojas de moda praia do Shopping Pátio Belém também oferecem opções de acessórios que combinam com os biquínis, maiôs, sungas e outras roupas de verão.



Além de trazer mais estilo para a composição, os óculos de sol protegem contra os raios ultravioletas, por isso adquira modelos que possuam um alto fator de proteção (pelo menos 98%). Lojas especializadas em óculos como se encontra no Pátio Belém e óticas são as mais indicadas para garantir a qualidade do produto.

