Passe Fácil consolida mais de 20 anos de modernização no transporte coletivo de Belém

Em Belém e na Região Metropolitana, o Passe Fácil segue ativo e funcionando normalmente como o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo por ônibus, garantindo o acesso diário de milhares de usuários aos veículos das empresas associadas ao Setransbel.

Implantado há mais de 20 anos, o Passe Fácil representou um marco na modernização do setor ao substituir, gradualmente, modelos manuais por um sistema eletrônico mais seguro, ágil e eficiente, que evoluiu ao longo do tempo com atualizações tecnológicas contínuas.

Atualmente, o sistema contabiliza mais de 1,5 milhão de cartões Passe Fácil ativos em diferentes categorias, como gratuidades, meia-passagem estudantil e vale-transporte digital. Além disso, o aplicativo Vai Passe Fácil já reúne mais de 220 mil usuários, ampliando praticidade e facilidade no dia a dia de quem utiliza ônibus.

Com cerca de 1.000 veículos em operação diariamente, a frota associada ao Setransbel assegura ampla cobertura do serviço em Belém e na Região Metropolitana, com aceitação do Passe Fácil em toda essa rede, reforçando seu papel estratégico para a eficiência, a organização e a modernização do transporte público por ônibus.

Mais do que números, o Passe Fácil reafirma diariamente seu compromisso com a população, investindo em melhorias contínuas, atualização de sistemas e canais de atendimento. O objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, transparente e alinhado às expectativas dos usuários do transporte coletivo.