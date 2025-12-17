Capa Jornal Amazônia
Passe Fácil consolida mais de 20 anos de modernização no transporte coletivo de Belém

Sistema contabiliza mais de 1,5 milhão de cartões Passe Fácil ativos em diferentes categorias

Conteúdo sob responsabilidade do Setransbel
fonte

Passe Fácil representou um marco na modernização do setor ao substituir, gradualmente, modelos manuais por um sistema eletrônico (Divulgação/ Setransbel)

Em Belém e na Região Metropolitana, o Passe Fácil segue ativo e funcionando normalmente como o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo por ônibus, garantindo o acesso diário de milhares de usuários aos veículos das empresas associadas ao Setransbel.

Implantado há mais de 20 anos, o Passe Fácil representou um marco na modernização do setor ao substituir, gradualmente, modelos manuais por um sistema eletrônico mais seguro, ágil e eficiente, que evoluiu ao longo do tempo com atualizações tecnológicas contínuas.

image Com cerca de 1.000 veículos em operação diariamente, a frota assegura ampla cobertura do serviço em Belém e na Região Metropolitana (Divulgação/ Setransbel)

Atualmente, o sistema contabiliza mais de 1,5 milhão de cartões Passe Fácil ativos em diferentes categorias, como gratuidades, meia-passagem estudantil e vale-transporte digital. Além disso, o aplicativo Vai Passe Fácil já reúne mais de 220 mil usuários, ampliando praticidade e facilidade no dia a dia de quem utiliza ônibus.

Com cerca de 1.000 veículos em operação diariamente, a frota associada ao Setransbel assegura ampla cobertura do serviço em Belém e na Região Metropolitana, com aceitação do Passe Fácil em toda essa rede, reforçando seu papel estratégico para a eficiência, a organização e a modernização do transporte público por ônibus.

Mais do que números, o Passe Fácil reafirma diariamente seu compromisso com a população, investindo em melhorias contínuas, atualização de sistemas e canais de atendimento. O objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, transparente e alinhado às expectativas dos usuários do transporte coletivo.

 

