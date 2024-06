Pássaros juninos e Cordões de Bichos fecham o Arraial de Belém

Depois de quadrilhas, bois bumbás, grupos parafolclóricos, carimbó e toada, agora é a vez dos Pássaros Juninos e Cordões de Bichos se destacarem na programação do Arraial Tamo Junto e Misturado, realizado pela Prefeitura de Belém por meio Fundação Cultural de Belém (Fumbel). A série de apresentações, que fazem parte da Mostra Cultural II do arraial junino, começa hoje, 28, e segue até domingo, 30, em diversos espaços da cidade, incluindo os distritos de Outeiro e Icoaraci.

O Coletivo Junino Ararajuba abre as apresentações desta sexta-feira, às 19h30, na Sala Vicente Salles, no Memorial dos Povos. Em seguida, o grupo cultural Pássaro Junino Tem Tem, do bairro do Guamá, entra em cena, com a atuação marcada para às 20h30.

Segundo o mestre de cultura popular, diretor, ensaiador e guardião do Tem Tem, Antônio Ferreira, o grupo realizou uma preparação especial para as apresentações deste final de semana. Ele destacou a importância da participação no arraial, enfatizando que ela representa a valorização e a continuidade de uma cultura genuinamente paraense.

“Mesmo com a tecnologia, essa cultura está, há uns tempos, se perdendo, mas nós somos essa verdadeira resistência por amarmos e gostarmos do pássaro”, afirma Antônio.

As expectativas para a apresentação são grandes. “Vai ser um desafio encenar pássaros juninos numa sala, em um espaço igual ao Memorial dos Povos. Então, a gente convida toda a população a estar presente”, convida Antônio.

Programação foi pensada para estar distribuída por vários espaços em Belém (Divulgação)

Simultaneamente, outros espaços culturais e educacionais também receberão grupos culturais. Ainda nesta sexta-feira, às 20h, o Grupo Cordão De Bicho Oncinha se apresentará na Toca da Onça, na Rua Santa Isabel, 615, em Icoaraci, e o Grupo Pássaro Junino Sabiá se apresentará na Sede do 1º De Dezembro Futebol Clube, no bairro Marco.

Amanhã, 29, as apresentações incluem o Pássaro Tucano, às 16h30, e o Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro, às 18h. No domingo, 30, o Pássaro Junino Pequeno Guará iniciará as interpretações pela manhã, às 10h, e o Pássaro Junino Suindara encerrará a programação no Memorial dos Povos, às 18h.

Adrynny Oliveira, atriz e diretora teatral do Pássaro Junino Suindara, revelou que a equipe apresentará a peça “Tragédia no Seringal”, um drama que combina melodrama e fantasia, elementos característicos dos pássaros juninos. A história gira em torno de Manuel de Souza, um homem que perde todos os seus bens, incluindo sua filha Maria Luisa, envolvendo traição, um triângulo amoroso, comédia e suspense.

“A novidade que trazemos é a nossa nova porta-pássaro, Maria Celeste, que tem encantado o público nos eventos onde Suindara se apresenta”, adianta Adrynny.

Ela também ressaltou a relevância da participação de Suindara no evento promovido pela prefeitura. “A Suindara é um pássaro novo, conhecida como a caçulinha da quadra. Conseguir passar nesses editais prova que o pássaro junino é uma resistência. A existência da Suindara demonstra essa resistência, pois é comum ver pássaros grandes, com história e tradição, participando desses concursos”, declara a jovem.

No início da noite de domingo, o Grupo Pássaro Junino Beija Flor se apresentará no Auditório do Colégio Zacarias Assunção, no bairro do Guamá, às 18h, e o Grupo Cultural Cordão de Bicho Bacu se apresentará na Praça Matriz, em Icoaraci, às 19h.

Ainda no domingo, 30, o Grupo Junino Cordão de Pássaro Tem-Tem do Outeiro se apresentará, às 20h, no Ponto de Cultura Casa da Mestra Zula, enquanto o Pássaro Junino Pavão, às 21h, no Ponto de Cultura Acena, no distrito. Encerrando a programação em Belém, será com o Pássaro Junino Pavão, no Complexo Turístico Ver-o-Rio, às 17h30.

O diretor-geral da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, explicou que o objetivo do arraial é garantir que a programação especial esteja disponível para o maior número possível de pessoas. Ele ressaltou que a programação foi pensada para não se concentrar em um único local, mas para estar distribuída por vários espaços, permitindo que a população acesse os espetáculos de forma mais conveniente e próxima de suas residências.

Histórias da ópera cabocla misturam drama, comédia e romance no palco (Divulgação)

“É um formato que achamos ser o melhor para que a maioria da nossa população tenha acesso a esses espetáculos”, disse Mouzinho. Além do fomento cultural, a iniciativa visa levar as apresentações a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a essas operetas cantadas e musicadas. “É bom lembrar que esses artistas não são músicos, cantores ou cantoras profissionais, o que já traz essa diferença. É uma programação que emana do povo, da população”, afirma.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sala Vicente Salles:

28/06 - 19h30 - Grupo: Coletivo Pássaro Junino Ararajuba;

28/06 - 20h30 - Grupo: Pássaro Junino Tem Tem do Guamá;

29/06 - 16h30 - Grupo: Pássaro Tucano;

29/06 - 18h - Grupo: Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro;

30/06 - 10h - Grupo: Pássaro Junino Pequeno Guará;

30/06 - 18h - Grupo: Pássaro Junino Suindara.

Sexta (28)

28/06 - 20h - Grupo: Cordão de Bicho Oncinha

Local: Toca da Onça (Rua Santa Isabel, nº 615), em Icoaraci.

28/06 - 20h - Grupo: Pássaro Junino Sabiá

Local: Sede 1º de Dezembro Futebol Clube, na R.Jabatiteua, 251, no bairro do Marco.

Sábado (29)

29/06 - 18h - Grupo: Pássaro Junino Beija Flor

Local: Auditório do Colégio Zacarias Assunção, na Rua Barão de Mamoré, S/N, no bairro do Guamá.

29/06 - 19h - Grupo:Grupo Cultural Cordão de Bicho Bacu

Local: na Praça Matriz, em Icoaraci.

Domingo (30)

30/06 - 19h - Grupo: Pássaro Junino Papagaio Real

Local: Embaixada De Samba Do Império Pedreirense.

30/06 - 20h - Grupo: Pássaro Junino Rouxinol

Local: Embaixada De Samba Do Império Pedreirense.

30/06 - 20h - Grupo: Grupo Junino Cordão De Pássaro Tem - Tem Do Outeiro

Local: Ponto de Cultura Casa da Mestra Zula, na Avenida Paulo Costa Nº 2217, em Outeiro.

30/06 - 21h - Grupo: Pássaro Junino Pavão

Local: Ponto De Cultura Acena, em Conjunto Maguari, Alameda Dezenove, nº 14.

30/06 - 17h30 - Grupo: Pássaro Junino Pavão

Local: Ver-o-Rio.