Páscoa em Altamira terá maior coelho do Brasil e fábrica de chocolate

Altamira, no Sudoeste do Pará, não se cansa de ser destaque. Depois de transformar o Festival do Chocolate e Cacau no maior evento do ramo de toda a América Latina, depois de criar a primeira rota do cacau do Pará, depois de construir as duas primeiras Estima (Escolas em Tempo Integral) da Transamazônica, e depois de criar o maior Natal, com direito a um Papai Noel de 15 metros, o município volta às manchetes e vira notícia mais uma vez com motivo de sobra para comemorar. Vem aí o ‘Altamira Em Páscoa’.

O evento, comandado pela Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), vai colorir a Orla do Cais de Altamira e promete encantar de crianças a idosos. A abertura será neste sábado, 16 de março, às 19 horas.

Abertura do ‘Altamira Em Páscoa’: confira a programação de sábado e domingo

Na edição deste ano, as principais atrações serão a presença do maior coelho do Brasil, medindo 10 metros de altura e 4 de diâmetro, além da instalação de uma fábrica de chocolate, que ofertará oficinas de produção e confecção de chocolates para crianças atendidas por projetos sociais da Prefeitura. Até 7 de abril, o ‘Altamira em Páscoa’ vai oferecer, ainda, atividades culturais com apresentação de grupos folclóricos, shows musicais, roda de capoeira, recital, danças e fanfarra.

Considerada a capital da Transamazônica, Altamira, maior município do Brasil, sempre se posiciona na dianteira ao realizar eventos que ajudam a projetar a região para outras partes do País e até para o exterior. Em dezembro, com o ‘Presente de Natal’, o Papai Noel Gigante viralizou em redes sociais e transpôs as barreiras geográficas sendo comparado ao maior bom velhinho já registrado, em Portugal.

O ‘Altamira Em Páscoa’ carrega a mesma pompa, revela que também é possível se destacar aproveitando a cultura, o lazer e o turismo. O evento é mais um chamariz para visitantes que passam a olhar para este pedaço do Brasil como excelente opção para visitar em diferentes épocas do ano.

Altamira Projetos da Prefeitura participaram da edição do ano passado (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) Mais um cantinho dos coelhos (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) Olha aí mais um clique de fofurice (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) Projetos da Prefeitura participaram da edição do ano passado (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) E aquela foto com os coelhos? Uma mais fofa que a outra (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) Decoração contemplou toda a Orla do Cais de Altamira (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira) Criança encantada com coelhinhos e ovos no 'Altamira em Páscoa' do ano passado (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira)

‘Altamira em Páscoa’ foi criado pela Prefeitura no ano passado e, já na primeira edição, de acordo com pesquisa realizada com os visitantes do evento, a festa foi considerada um sucesso, com aprovação de mais de 90% do público visitante e classificado como “excelente” por 60%. A iniciativa, além de promover mais um espaço de lazer para os altamirenses, movimenta o comércio local, restaurantes, bares, lanchonetes e, claro, a rotina de quem trabalha com o chocolate.

Confira a programação completa do ‘Altamira Em Páscoa’

16/03 (Sábado)

18h30 - Concentração do Parada de Páscoa

Local: Praça do Mathias

19h - Saída do Parada de páscoa

19h15 – Roda de Capoeira

Local: Concha Acústica

20h – Inauguração da Fábrica de Chocolate

20h10 – Recital Banda Municipal

17/03 (Domingo)

19h30 – Banda Arapujazz

20h30 – Grah e Convidados

22h – Encerramento

22/03 (Sexta-feira)

18h30 - New Dance

19h30 – Recital Pascoa – Banda Municipal

20h30 – Musica Ao vivo – Iran & Saba

22h – Encerramento

23/03 (Sábado)

19h – Ballet Arte

20h – Apresentação Copo de Baile

22h- Encerramento

24/03 (Domingo)

19h30 – Fanfarra Municipal

20h30 – Coral Jesus Transforma – Igreja Batista

22h – Encerramento

29/03 (Sexta-feira)

08h – Entrega de Peixe

19h30 – Teatro Paixão de Cristo – Igreja Adventista

30/03 (Sábado)

19h – Estúdio Thais Fima

20h – Apresentação Copo de Baile

22h – Encerramento

31/03 (Domingo)

19h – Missa Campal

20h30 - Show irmãs Pequeninas.

05/04 (Sexta-feira)

18h30 - New Dance

19h30 – Recital Pascoa – Banda Municipal

20h30 – Musica Ao vivo – Derley

22h- Encerramento

06/04 (Sábado)

19h30h – Apresentação dos Grupos Folclóricos

20h – Rainhas do Folclore e Casais Caramboleiros dos Grupos Folclóricos

22h - Encerramento

07/04 (Domingo)

19h30 – Coral Projeto Esperança

20h30 – Música ao vivo - Jessica Lopes

22h - Encerramento