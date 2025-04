Páscoa criativa na Brazz Brazz: presentes diferentes e embalagens encantadoras

A Páscoa está chegando e, com ela, a vontade de viver bons momentos com pessoas especiais. Uma maneira de tornar essa época inesquecível é presentear os entes queridos com mimos personalizados dessa época. Pensando nesse período de confraternização, a papelaria Brazz Brazz traz opções criativas e encantadoras para quem deseja surpreender nesta data.

De acordo com Freddy Lucena Rodrigues Braz, diretor operacional da Brazz Brazz, este ano, a papelaria preparou uma Páscoa cheia de novidades para os clientes.

“Temos uma grande variedade de embalagens criativas para presentear com muito chocolate, além de opções perfeitas para quem está vendendo nesta época. Nossas prateleiras estão recheadas com caixas de bombons, Bis, e muito mais”, explica.

Uma das grandes novidades é o kit “Guache Criativo", um presente perfeito para estimular a imaginação da criançada. Com formato de ovo de Páscoa, ele vem com livros para colorir e potes de tinta guache, proporcionando um momento de pura diversão e aprendizado. Além de diferente e educativo, é uma ótima alternativa para quem busca uma opção além dos tradicionais chocolates.

VEJA MAIS

Expectativa

Freddy Lucena destaca que a expectativa para a Páscoa está positiva, devido à variedade de produtos da loja. “A expectativa está muito positiva, pois a Páscoa é sempre um período especial, e preparamos nossas lojas com muito carinho para atender tanto quem quer presentear quanto quem busca materiais para vender. Estamos otimistas com o movimento e acreditamos que a variedade de produtos e os preços acessíveis vão impulsionar as vendas", pontua.

Vale ressaltar que os itens de Páscoa estão disponíveis em todas as seis unidades da Brazz Brazz, são elas: Alcindo Cacela, Ananindeua KM8, BR Castanheira, Cidade Nova, Comércio e Pedro Álvares Cabral. E para facilitar, os clientes podem parcelar suas compras em até 5x sem juros. Para saber mais, clique aqui.