Parque Shopping lança sorteio de Natal com prêmio de um cartão com R$ 50 mil

O Parque Shopping anuncia sua grande ação de Natal 2025 com um prêmio que promete realizar sonhos: um cartão no valor de R$ 50 mil, para o vencedor comprar o que quiser. Um verdadeiro presente de início de ano para qualquer brasileiro.

A campanha, que já está valendo, oferece aos clientes a chance de concorrer de forma simples e prática por meio do aplicativo oficial do Parque Shopping. Para participar, basta baixar o app, cadastrar uma nota fiscal de qualquer valor — exclusivamente de compras realizadas nas lojas do Parque Shopping —, ativar o benefício e pronto: já está concorrendo.

O programa de benefícios do shopping também garante ainda mais chances. De acordo com o nível de cada cliente, a quantidade de números da sorte varia:

• Cliente 1 estrela: 1 número da sorte

• Cliente 2 estrelas: 5 números da sorte

• Cliente 3 estrelas: 10 números da sorte

E tem mais novidade: quem mudar de categoria durante o período da campanha recebe não apenas os números da sorte da nova categoria, mas também da categoria anterior — o que multiplica as oportunidades de levar o grande prêmio.

O sorteio é válido até o dia 31 de dezembro, e o resultado será divulgado no início de janeiro, com base no sorteio da Loteria Federal. Uma chance perfeita para começar o ano realizando sonhos: viagens, reformas, estudos, festas, presentes… ou o que mais a imaginação permitir.

Para mais informações, o regulamento completo está disponível no aplicativo do Parque Shopping e no site oficial.