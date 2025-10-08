Parque Shopping Belém lança promoção especial de copos do Círio
Copos trazem símbolos de fé e tradição, que eternizam o espírito do Círio de Nazaré
Durante o período mais emocionante do calendário paraense, o Parque Shopping Belém promove uma ação especial para celebrar a fé e a devoção dos seus clientes: a promoção Copos do Círio. Entre os dias 01 e 15 de outubro, quem participar do programa de benefícios do shopping poderá adquirir os exclusivos copos temáticos, símbolos de fé e tradição, que eternizam o espírito do Círio de Nazaré.
Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do programa de benefícios do shopping. A mecânica varia conforme a categoria do cliente:
- Cliente 1 estrela – R$ 250,00 em notas cadastradas
- Cliente 2 estrelas – R$ 150,00 em notas cadastradas
- Cliente 3 estrelas – Qualquer valor em notas cadastradas
De acordo com Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, a ação foi pensada para aproximar ainda mais os clientes da atmosfera do Círio.
“O Círio é o momento mais aguardado do ano para os paraenses. Queremos que nossos clientes levem para casa não apenas um copo, mas um símbolo de fé e pertencimento, que representa toda a emoção desta grande celebração”, afirma.
Além da promoção, o shopping se mantém como um espaço de encontros, fé e cultura, reforçando o papel de ponto de celebração e vivência durante o período do Círio.
Serviço
Promoção Copos do Círio-Parque Shopping Belém
Local: Parque Shopping Belém
Período: 01 a 15 de outubro
Horário: De acordo com o funcionamento do shopping
Participação: Via aplicativo do programa de benefícios do shopping
