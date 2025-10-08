Capa Jornal Amazônia
Parque Shopping Belém lança promoção especial de copos do Círio

Copos trazem símbolos de fé e tradição, que eternizam o espírito do Círio de Nazaré

Conteúdo sob responsabilidade do Parque Shopping Belém
fonte

Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do programa de benefícios do shopping (Divulgação/Parque Shopping Belém)

Durante o período mais emocionante do calendário paraense, o Parque Shopping Belém promove uma ação especial para celebrar a fé e a devoção dos seus clientes: a promoção Copos do Círio. Entre os dias 01 e 15 de outubro, quem participar do programa de benefícios do shopping poderá adquirir os exclusivos copos temáticos, símbolos de fé e tradição, que eternizam o espírito do Círio de Nazaré.

Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do programa de benefícios do shopping. A mecânica varia conforme a categoria do cliente:

  • Cliente 1 estrela – R$ 250,00 em notas cadastradas
  • Cliente 2 estrelas – R$ 150,00 em notas cadastradas
  • Cliente 3 estrelas – Qualquer valor em notas cadastradas

De acordo com Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém, a ação foi pensada para aproximar ainda mais os clientes da atmosfera do Círio.

“O Círio é o momento mais aguardado do ano para os paraenses. Queremos que nossos clientes levem para casa não apenas um copo, mas um símbolo de fé e pertencimento, que representa toda a emoção desta grande celebração”, afirma.

image Copos representam a emoção do Círio de Nazaré (Divulgação/Parque Shopping Belém)

Além da promoção, o shopping se mantém como um espaço de encontros, fé e cultura, reforçando o papel de ponto de celebração e vivência durante o período do Círio.

Serviço

Promoção Copos do Círio-Parque Shopping Belém

Local: Parque Shopping Belém

Período: 01 a 15 de outubro

Horário: De acordo com o funcionamento do shopping

Participação: Via aplicativo do programa de benefícios do shopping

 

