Parque das Palmeiras oferece cuidado e segurança nos momentos mais difíceis

O Parque das Palmeiras é uma empresa que visa possibilitar o suporte e a segurança nos momentos mais delicados e difíceis, por isso, acreditamos que o planejamento familiar é uma forma de prevenção e cuidado com o futuro.

O Parque das Palmeiras possui opções de planos com diferentes preços, oferecendo segurança e suporte aos usuários, com uma estrutura completa para proporcionar o conforto familiar com diferentes opções de plano com sepultura perpétua, especial, jazigos para duas pessoas e outros serviços. Além de atendimento profissional e qualificado, como descontos exclusivos em mais de 150 estabelecimentos presentes em Belém e Região Metropolitana.

Em 2017, o Cemitério Parque das Palmeiras fundou a Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, empresa que atua oferecendo vários serviços, como: capelas de velório individuais e climatizadas, translado e remoção em toda a Região Metropolitana de Belém e interiores, floricultura, lanchonete e uma frota moderna e climatizada de veículos 24 horas à disposição de seus associados.



Como funcionam os nossos planos:

O cliente interessado pode adquirir a concessão da sepultura ou jazigo, com um investimento parcelado em até 24 vezes de R$69,00 no boleto ou em 12 vezes no cartão de crédito. Após a quitação, a concessão se torna do concessionário mediante o pagamento da taxa de manutenção.

Para adquirir o plano basta ligar para o contato: 0800 219 7700 ou pelo (91) 98301-2100, com atendimento via WhatsApp e funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.



A adesão também pode ser feita em uma das unidades com a assinatura do contrato e o pagamento da entrada do plano. A empresa conta com cinco unidades em Belém e Região Metropolitana localizadas na Av. Duque de Caxias (com atendimento 24 horas), Almirante Barroso, Cidade Nova e Shopping Castanheira e na Estrada Pirelli.

Mais informações: 0800-2197700/ (91)3219-7700 e (91)98301-2100 (WhatsApp - 24h)