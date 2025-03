Parceria Sistema Faepa/Senar e Caixa disponibiliza R$ 100 milhões para pequenos produtores do Pará

O Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec e a Caixa Econômica Federal firmaram um convênio para atender pequenos produtores rurais por meio da linha de crédito PRONAF. A iniciativa, que tem a finalidade de fortalecer o acesso ao financiamento no campo, disponibiliza R$ 100 milhões em linhas de crédito para o agronegócio no estado do Pará, com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O termo foi assinado pelo presidente do Sistema Faepa/Senar, Carlos Xavier, e pelo superintendente de Rede da Caixa no estado do Pará, André Raposo.

A presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro, Cristina Malcher, foi designada como representante da federação na interlocução com sindicatos e produtores do Pará acerca da parceria, e destaca a importância do convênio, principalmente para garantir apoio às mulheres, que representam volume cada vez mais significativo no setor em todo o estado.

“Esse convênio e esses recursos vão ser fundamentais para impactar os negócios positivamente, porque a mulher precisa exatamente de investimento para se desenvolver ainda mais tecnicamente, para poder investir nessa verticalização da sua cadeia e de aumentar, com essa tecnologia, a produção", destaca Cristina Malcher.

Na ocasião, o superintendente de rede da Caixa no Pará, André Raposo, reforça que a abrangência da federação, presente em todos os municípios do Pará, vai permitir o acesso mais rápido dos produtores às linhas de crédito voltadas ao agronegócio.

“Por meio desse convênio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) poderemos alcançar o pequeno produtor do interior do estado do Pará com juros reduzidos do PRONAF, fortalecendo as cadeias produtivas consolidadas pela consultoria gratuita do programa de assistência técnica e gerencial (ATeG). Muitos desses produtores terão acesso ao crédito rural pela primeira vez, o que pode gerar aumento da produtividade, melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da economia local, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sua região", explica André Raposo.

Convênio vai garantir mais acesso de produtores às linhas de crédito voltadas ao agronegócio (Divulgação/Faepa)

A modalidade está disponível para agricultoras e agricultores rurais, incluindo pescadores artesanais que componham unidades familiares de produção rural.

O ato de assinatura da parceria também contou com a presença do Conselheiro da Faepa, Ribamar Sizo, do Superintendente Executivo de Varejo da Caixa Econômica, Carmo Domingues da Silva Neto; Superintendente Executivo de Varejo E.E, Alan Jhones Correia de Oliveira, e do Gerente Geral de Rede, Douglas Antônio de Moraes Santiago.