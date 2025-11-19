Pará comercializa carne bovina com rastreabilidade individual nas lojas do Atacadão de Belém

No último dia 3 de novembro, a agenda de produção sustentável atingiu um marco: a entrega do primeiro lote de carne bovina proveniente de animais com rastreabilidade individual a partir da implementação do Programa da Pecuária Sustentável do Governo do Estado do Pará. O produto está sendo vendido na capital paraense nas lojas do Atacadão - que faz parte do Grupo Carrefour Brasil - em Icoaraci e no Portal da Amazônia. A entrega do primeiro lote, com 12 toneladas, marca um novo passo na agenda de sustentabilidade da pecuária do estado.

De acordo com Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil, o projeto reforça o papel do varejo como agente de transformação. “O Pará mostra que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade socioambiental, possibilitando que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos”, afirmou.

O programa, desenvolvido pelo Governo do Estado e que conta com o engajamento da cadeia de produção como o Grupo Carrefour Brasil, a JBS, TNC e outros frigoríficos, utiliza brincos eletrônicos que permitem identificar e rastrear cada animal em todas as propriedades por onde transitou até o abate. O sistema, chamado SRBIPA (Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará), amplia a transparência e contribui para monitorar a conformidade socioambiental em toda a cadeia produtiva.

A JBS, por meio da marca Friboi, foi responsável pela produção e fornecimento do primeiro lote. Segundo Renato Costa, presidente da Friboi, “a venda da carne rastreada representa um avanço para toda a cadeia, com mais sustentabilidade e confiança para o consumidor”.

O Grupo Carrefour Brasil é um dos principais apoiadores do Programa Pecuária Sustentável do Pará. A companhia destinou R$ 10 milhões para apoiar em frentes do programa como assistência técnica a produtores, brincagem dos animais e incentivos para regularização ambiental e acesso a créditos. Para Nelcina Tropardi, a rastreabilidade individual fortalece a transparência e valoriza o produtor responsável.

A meta é que até 2027 todo o rebanho do Pará esteja identificado individualmente, consolidando o estado como referência nacional em pecuária sustentável.