O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Pará comercializa carne bovina com rastreabilidade individual nas lojas do Atacadão de Belém

Iniciativa do Governo do Pará, com engajamento do Grupo Carrefour Brasil, JBS e The Nature Conservancy (TNC), representa um avanço para a pecuária sustentável e para a transparência na cadeia produtiva da carne bovina

Conteúdo sob responsabilidade do Grupo Carrefour Brasil
fonte

Carne está sendo vendida nas lojas do Atacadão em Icoaraci e no Portal da Amazônia (Divulgação)

No último dia 3 de novembro, a agenda de produção sustentável atingiu um marco: a entrega do primeiro lote de carne bovina proveniente de animais com rastreabilidade individual a partir da implementação do Programa da Pecuária Sustentável do Governo do Estado do Pará. O produto está sendo vendido na capital paraense nas lojas do Atacadão - que faz parte do Grupo Carrefour Brasil - em Icoaraci e no Portal da Amazônia. A entrega do primeiro lote, com 12 toneladas, marca um novo passo na agenda de sustentabilidade da pecuária do estado.

De acordo com Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil, o projeto reforça o papel do varejo como agente de transformação. “O Pará mostra que é possível produzir com qualidade, responsabilidade e conformidade socioambiental, possibilitando que práticas sustentáveis sejam acessíveis a todos”, afirmou.

O programa, desenvolvido pelo Governo do Estado e que conta com o engajamento da cadeia de produção como o Grupo Carrefour Brasil, a JBS, TNC e outros frigoríficos, utiliza brincos eletrônicos que permitem identificar e rastrear cada animal em todas as propriedades por onde transitou até o abate. O sistema, chamado SRBIPA (Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará), amplia a transparência e contribui para monitorar a conformidade socioambiental em toda a cadeia produtiva.

A JBS, por meio da marca Friboi, foi responsável pela produção e fornecimento do primeiro lote. Segundo Renato Costa, presidente da Friboi, “a venda da carne rastreada representa um avanço para toda a cadeia, com mais sustentabilidade e confiança para o consumidor”.

O Grupo Carrefour Brasil é um dos principais apoiadores do Programa Pecuária Sustentável do Pará. A companhia destinou R$ 10 milhões para apoiar em frentes do programa como assistência técnica a produtores, brincagem dos animais e incentivos para regularização ambiental e acesso a créditos. Para Nelcina Tropardi, a rastreabilidade individual fortalece a transparência e valoriza o produtor responsável.

A meta é que até 2027 todo o rebanho do Pará esteja identificado individualmente, consolidando o estado como referência nacional em pecuária sustentável.

