Réveillon 2023: Estação das Docas terá festa de fogos e shows gratuitos; confira a programação

Para quem deseja passar o réveillon na capital, a Estação das Docas estará com uma super programação para iniciar o ano de 2023 com o pé direito. Serão oito horas de celebração e dois palcos montados na Orla, além do show pirotécnico na Baía do Guajará, que promete surpreender o público. A programação é gratuita e irá ocorrer a partir das 21h no dia 31 de dezembro, e seguirá até às 4h da manhã do dia 1º de janeiro.

De acordo com o Governo do Estado, órgão responsável pelo evento, a expectativa é receber 50 mil pessoas e ser o maior réveillon de Belém. Os portões serão abertos às 21h do sábado (31), com acesso pela Praça Pedro Teixeira. Medidas de segurança serão reforçadas no local, que contará com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém e Corpo de Bombeiros. Durante o evento, ambulâncias estarão disponíveis para o pronto atendimento médico se houver necessidade.

Entre as atrações do palco 1, que estará localizado no Anfiteatro São Pedro Nolasco, estão Arthur Espíndola, Pinduca, Banda Warilou e Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense. Simultaneamente, fazendo a festa do palco 2, que estará montado entre os armazéns 1 e 2, se apresentarão as bandas Sambloco e Fruta Quente, além do cantor icônico Eloi Iglesias e Bateria Show do Rancho.

"Esperamos que seja uma grande festa de boas vindas a 2023. Que todas as famílias presentes possam celebrar juntas a chegada de um novo ano, com esperança e alegria. Preparamos tudo com muito cuidado, sempre prezando pela segurança de todos. Aguardamos o público para comemorar no réveillon da estação das docas, com muitas atrações, e, sobretudo, com toda a segurança necessária”, declara Ruan Rocha, Diretor-presidente da Organização Social Pará 2000.

Confira a programação completa:

Palco 1 - Anfiteatro São Pedro Nolasco (Ver-o-peso)

21h30 - Arthur Espíndola

23h15 - Pinduca

00h - Queima de Fogos Piro Show Musical

01h - Banda Warilou

02h45 - Meio Dia da Imperatriz Leopoldinense

Palco 2 - Recuo da Orla (Armazéns 1 e 2)

21h30 - Sambloco Pagode

23h15 - Fruta Quente

00h - Queima de Fogos Piro Show Musical 01h - Eloi Iglesias

02h45 - Bateria Show do Rancho

O réveillon da Estação das Docas é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com a Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

