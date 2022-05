Arquitetura e decoração em 2022: quais tendências estão com tudo?

Ter um espaço aconchegante e que proporcione bem-estar familiar é um dos principais desejos de quem investe em uma boa decoração para a casa ou o apartamento.

As tendências 2022 estão alinhadas com o contexto da pandemia, em que os espaços residenciais estão sendo repensados. Devido ao isolamento social, o uso do lar se tornou mais prolongado, o que tem exigido espaços mais aconchegantes.

Essas mudanças foram tema do podcast "Papo de Arquiteto", apresentado pela jornalista Bel Soares e que contou com a participação das arquitetas Roberta Ferreira e Thaís Brito. As profissionais abordaram os principais pontos discutidos nas grandes feiras que ocorrem anualmente como as de Milão, Paris e Nova York.

Entre as grandes tendências para esse ano estão ambientes integrados e espaços funcionais, que priorizam bem-estar e conexões entre pessoas e natureza.

"Com a pandemia, a casa, cada vez mais, se torna um refúgio e isso é tendência mundial. Cada vez mais aumenta a conexão com a família, os amigos, principalmente pós-pandemia, que foi um momento em que todo mundo se isolou. Agora, as pessoas estão voltando e buscando a integração, o convívio familiar. De certa forma, esse foi um retorno bom que a pandemia nos trouxe", afirma Roberta.

Home office

Os ambientes de home office se tornaram essenciais ao longo dos últimos anos e estão ganhando cada vez mais destaque como tendência. Com a necessidade de um espaço destinado ao trabalho, durante a pandemia muitas famílias tiveram que adaptar os locais existentes na casa para essa nova função.

"No escritório a gente teve uma grande procura. Teve situação que não tinha espaço e tivemos que usar um corredor ou uma área de ventilação para montar esse home office", disse a arquiteta Thaís Brito.

E as tendências não param por aí. O uso de elementos orgânicos, mesas de formas orgânicas, móveis com formatos mais boleados, uso de itens decorativos que remetem memórias afetivas também vêm se destacando no mercado de decoração e arquitetura.

Quer saber mais sobre o que é tendência para este ano? Ouça o podcast "Papo de Arquiteto" e fique antenado às principais novidades e tendências do universo da arquitetura, design e decoração.