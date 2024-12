Papelaria Brazz Brazz se prepara para volta às aulas com festival de descontos

A Papelaria Brazz Brazz, referência em materiais escolares e artigos de papelaria, já está preparada para o período de volta às aulas de 2025. Para ajudar a garantir que os estudantes e suas famílias estejam preparados para o novo ano letivo, a loja lançou o “Festival de Mochilas, Mochiletes, Estojos e Lancheiras”, com 10% de desconto em todos os itens da promoção. A ação vai até o dia 28 de fevereiro de 2025, em todas as unidades da Brazz Brazz e também no site, facilitando a compra e oferecendo comodidade para os clientes.

Segundo Jonathan Costa, supervisor de e-commerce da Brazz Brazz, a ideia de criar o Festival de Mochilas nasceu como parte da estratégia de oferecer praticidade e economia aos clientes, pois com a proximidade do volta às aulas 2025 a loja pensou em destacar um dos itens mais procurados dessa época, que são as mochilas.

VEJA MAIS

“Além disso, disponibilizamos semanalmente produtos com preços especiais, que podem chegar em até 27% de desconto. Essa campanha reforça o nosso compromisso de atender todas as necessidades escolares. Oferecemos descontos de 10% em todas as mochilas, mochiletes e lancheiras”, explica o supervisor.

Vale destacar que a promoção ocorre tanto nas seis lojas físicas da Brazz Brazz quanto no site, que realiza entregas em Belém e agora em todo o Brasil. “Nossa expectativa é atrair ainda mais clientes para as nossas seis lojas físicas e aumentar o tráfego no nosso site, aproveitando a conveniência do e-commerce com entrega rápida. Acreditamos que com esse desconto nas mochilas será possível superar os números das campanhas anteriores, ajudando as famílias a se prepararem melhor para o próximo ano letivo com economia e praticidade”, pontua Jonathan Costa.

Há 32 anos a Papelaria Brazz Brazz está no mercado, oferecendo produtos com excelente qualidade e durabilidade. Clique aqui e confira os materiais disponíveis na Brazz Brazz.