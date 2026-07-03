"Palco Liberal" leva música, entretenimento e grandes atrações para agitar o verão de Salinas

O verão paraense já tem destino certo para quem busca sol, praia, boa música e muita animação. Durante todos os finais de semana entre os dias 10 de julho e 1º de agosto, a Rádio Liberal promove uma programação especial no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico, em Salinópolis, reunindo artistas paraenses, ações promocionais e experiências para toda a família. O Verão Liberal conta com o patrocínio do Líder e da Unama.

Além dos shows gratuitos, o público poderá acompanhar blitz ao vivo, participar de promoções exclusivas, concorrer a brindes e viver de perto toda a energia que já é marca registrada da Rádio Liberal durante a temporada de férias.

A programação musical reúne diferentes estilos e promete embalar moradores e turistas que escolherem Salinas como destino neste verão.

Programação

A abertura do Verão Liberal acontece no dia 10 de julho com o show de Nelsinho Rodrigues. No dia 11, quem sobe ao palco é Banny Pérola Negra.

No segundo fim de semana de programação, a festa continua com a Banda MSCK, no dia 17, e Richelly Holladay, no dia 18. Já nos dias 24 e 25 de julho, será a vez de Thiago Costa e Edilson Moreno, respectivamente, comandarem o público. Encerrando a programação, Kim Marques se apresenta no dia 31 de julho, enquanto Arthur Espíndola fecha a temporada no dia 1º de agosto.

Com um super palco preparado especialmente para a estação mais aguardada do ano, a iniciativa reforça a tradição da Rádio Liberal de estar presente nos principais momentos do verão paraense, transformando a Orla do Maçarico em um grande ponto de encontro para quem quer aproveitar as férias ao som de artistas que fazem sucesso no Estado. Não fique de fora dessa! Afinal, o verão tem o som da Rádio Liberal!