Ônibus e o clima: transporte coletivo representa só 0,8% das emissões de gases de efeito estufa

Enquanto os veículos particulares lideram o volume de emissões no país, o transporte coletivo se destaca como um verdadeiro aliado do meio ambiente. Em Belém, a chegada dos novos ônibus Euro 6 reforça ainda mais esse compromisso com uma mobilidade mais limpa.

Pouca gente sabe, mas o transporte coletivo é um dos modais mais sustentáveis da vida urbana moderna. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), os ônibus urbanos são responsáveis por apenas 0,8% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, um índice muito baixo quando comparado ao impacto dos automóveis e motocicletas, que respondem por mais de 40% das emissões do setor de transporte.

Em Belém, o avanço rumo a uma frota mais eficiente e menos poluente ganhou novo fôlego. As empresas associadas ao SETRANSBEL adquiriram 300 ônibus zero quilômetro, todos equipados com motores no padrão Euro 6, atualmente o mais moderno em controle de emissões no país. Além da tecnologia ambiental, os veículos oferecem ar-condicionado, suspensão pneumática e o novo sistema de bilhetagem eletrônica, proporcionando mais conforto e praticidade aos passageiros.

“Estimular que passageiros migrem do transporte individual para o coletivo já teria enorme impacto ambiental … o transporte coletivo urbano por ônibus é, atualmente, o modo de transporte menos poluente que existe." — NTU, na revista NTUrbano. Essa citação só reforça que escolher o ônibus no dia a dia é uma atitude simples, mas fundamental para enfrentar as mudanças climáticas.

Além de emitir menos poluentes, o transporte coletivo também ajuda a reduzir o ruído urbano e diminui os impactos ambientais relacionados à manutenção das vias. Em uma cidade como Belém, localizada no coração da Amazônia e cercada por ecossistemas frágeis, priorizar o ônibus é proteger não apenas o trânsito, mas o ambiente natural que faz parte da identidade da região.

"Cada viagem de ônibus tira dezenas de carros das ruas, melhora o trânsito e reduz a poluição. Valorizar o transporte coletivo é escolher uma cidade que anda melhor e respira melhor", destaca o presidente do SETRANSBEL, Paulo Fernandes Gomes.

O desafio daqui para frente é manter e ampliar os investimentos em tecnologia e eficiência energética. O transporte coletivo já demonstra sua contribuição. Agora, é a cidade inteira que precisa embarcar na rota da sustentabilidade.

Fontes: NTU — Anuário 2023-2024; Ministério do Meio Ambiente — Inventário de Emissões (2023).