Olimpíadas, cooperativismo e o poder da superação: uma reflexão pessoal e profissional

Iniciei minha trajetória no cooperativismo ainda muito jovem e, desde então, tenho me dedicado a desenvolver e aprimorar minha atuação neste segmento. Ao longo de 24 anos de experiência, a identificação com os valores desse modelo de negócio só se fortaleceu. Esse percurso me proporcionou uma profunda compreensão do impacto positivo que uma cooperativa pode ter na vida das pessoas e nas comunidades em que atua. Nas duas últimas décadas, atuei diretamente em dois sistemas cooperativos, onde pude acompanhar de perto o crescimento do cooperativismo em nosso país, bem acima da média do sistema bancário convencional.

Paralelamente, o esporte sempre fez parte da minha vida. Atualmente, pratico corrida de rua, musculação e pedal. E nestes, procuro sempre estabelecer alguns desafios pessoais, sendo que em 2023 completei de bicicleta o "Desafio Serra do Rio do Rastro" e realizei minha primeira meia maratona, atividades que não só promovem a saúde física, mas também trazem lições valiosas aplicáveis à vida pessoal e profissional. O esporte ensina a importância da cooperação, do conhecimento, da disciplina, da superação de desafios e da persistência – qualidades que também são essenciais no mundo do cooperativismo para que possamos avançar na disseminação de seus princípios.

Assim como no esporte, o cooperativismo oferece uma plataforma para transformar vidas e fomentar o desenvolvimento pessoal e coletivo. Em nossa cooperativa, a Sicredi Norte, temos uma forte conexão com o esporte, incentivando e apoiando iniciativas que promovam o bem-estar e a integração comunitária, o que contribui para materializar um dos nossos princípios, que é o interesse pela comunidade.

Um exemplo desse compromisso é a organização dos pedais da cooperação em Castanhal e Belém, bem como de corridas nos dois municípios, que visam promover a saúde e o espírito de comunidade entre nossos associados. Em 2023, por exemplo, em parceria com o Sistema OCB-PA e outras cooperativas, mobilizamos mais de 4 mil pessoas com esse movimento, envolvendo 185 voluntários e arrecadando 10,5 toneladas de alimentos, que foram doados para as instituições Lar Cordeirinho de Deus, em Belém; Creche Edelburga Queiroz, em Icoaraci; Projeto Social Castelo dos Sonhos e Casa da Fraternidade, em Castanhal. Em abril deste ano, realizamos a Corrida e Caminhada da Cooperação de Belém, que reuniu 2 mil pessoas e arrecadou 6 toneladas de alimentos.

E as ações seguirão em setembro, com o 4º Pedal da Cooperação - Edição Castanhal, que já está com as inscrições abertas por meio do link. O evento acontecerá no dia 1º e vai arrecadar 3kg de alimentos por participante inscrito. Já o Pedal de Belém, previsto para o mesmo mês, está em fase de organização e será divulgado em breve, garantindo a oportunidade de participação para os ciclistas da capital paraense.

O momento olímpico que vivemos oferece uma grande visibilidade ao esporte e aos valores que ele representa. Os atletas olímpicos são exemplos de dedicação, superação e cooperação. A competição mais importante para eles é com eles mesmos, demonstrando que o verdadeiro triunfo está na capacidade de se superar e colaborar para alcançar objetivos comuns. Esse espírito é o mesmo que queremos cultivar em nossas comunidades e em nossas atividades cooperativas. Nos emocionamos ao ver exemplos de superação, cujas conquistas são fruto de muito esforço individual, aliado a um grande trabalho de equipe. A cena das ginastas americanas reverenciando a brasileira Rebeca Andrade demonstra que, independentemente da busca individual, todos estão ali por um propósito maior, onde a vitória individual também é a vitória de todos.

Assim, aproveitemos a energia das Olimpíadas para refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Como podemos ser melhores em nosso dia a dia? Como podemos contribuir para uma sociedade mais próspera e colaborativa? O cooperativismo e o esporte são dois caminhos que, ao se entrelaçarem, nos mostram o potencial que temos para transformar desafios em oportunidades e para alcançar o sucesso coletivo. O símbolo maior das Olimpíadas, que são os anéis entrelaçados, representa a união dos cinco continentes, sendo esse um grande valor no cooperativismo.

Em nossa jornada, tanto no esporte quanto no cooperativismo, somos chamados a adotar uma postura de cooperação e comprometimento. Ao refletirmos sobre os valores olímpicos e cooperativistas, podemos encontrar inspiração para nos dedicarmos ainda mais à construção de uma sociedade onde o crescimento pessoal e o progresso coletivo andem lado a lado.

Texto: Cleomar Abreu, Diretor Executivo da Sicredi Norte