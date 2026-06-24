Oeste do Pará se prepara para novo ciclo de empregos, qualificação e investimentos

Oriximiná, Terra Santa e Faro, no oeste do Pará, se preparam para uma nova fase de geração de empregos, qualificação profissional e movimentação econômica. A expectativa é impulsionada pelo Projeto Novas Minas (PNM), que entrou em nova fase após a obtenção da Licença de Instalação. A medida abre caminho para a execução de obras, contratação de trabalhadores, aquisição de bens e serviços e ampliação de investimentos sociais e ambientais na região.

Os números ajudam a dimensionar o impacto esperado. Estão previstos R$ 9 bilhões em investimentos de 2027 a 2041, além de R$ 1,9 bilhão já programado para esse ano. Durante a implantação, devem ser criadas 2.300 vagas de trabalho, enquanto mais de 7,5 mil empregos serão mantidos ao longo da continuidade das operações da Mineração Rio do Norte (MRN). Mas os reflexos vão além da geração de postos de trabalho.

"O Novas Minas se alinha com os anseios das comunidades e com as vocações da região. Nosso objetivo é que os benefícios gerados sejam percebidos por quem vive no território, seja por meio de empregos, qualificação profissional, fortalecimento dos negócios locais ou investimentos sociais", afirma Guido Germani, CEO da MRN.

Qualificação começa antes das obras

Como uma das primeiras iniciativas do Projeto Novas Minas, a MRN oferece 1.200 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para moradores de Oriximiná, Terra Santa e Faro. As capacitações englobam áreas com demanda prevista nos próximos anos, como construção civil, operação de máquinas, soldagem e manutenção. Os selecionados receberão bolsa de R$ 960 (cota única) para apoiar o período de formação.

Qualificação é foco principal dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Projeto Novas Minas (Divulgação/MRN)

"A geração de oportunidades começa muito antes da contratação. Passa pela qualificação das pessoas e pelo fortalecimento da capacidade local de atender às demandas que virão com os novos investimentos", destaca Magda Damasceno, gerente-geral de Recursos Humanos da MRN. Hoje, 85% dos empregados da MRN são paraenses, o que reforça a geração e permanência da renda dentro do próprio estado.

Os benefícios da qualificação do PNM vão além da preparação para novas vagas. Segundo Marivaldo Rocha, coordenador administrativo da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Boa Vista (ACRQBV), a iniciativa também amplia perspectivas de futuro para os jovens da região. "O PNM é muito importante porque abre portas para quem deseja construir uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. Com mais qualificação, vem também mais renda, dignidade e qualidade de vida para as famílias. Já vimos essa transformação acontecer em outras comunidades apoiadas pela MRN", afirma Marivaldo.

Comércio local deve sentir os efeitos

Outro impacto esperado com o PNM está na economia dos municípios. Com a ampliação das atividades, cresce também a demanda por hospedagem, alimentação, transporte, manutenção, materiais, serviços especializados e fornecimento de insumos. A estimativa é que sejam movimentados cerca de R$ 727 milhões por ano em compras locais, fortalecendo empresas e empreendedores da região. Para comerciantes e prestadores de serviço, o momento é visto como uma oportunidade para ampliar negócios e se preparar para atender novas demandas.

Comunidades ajudaram a construir o projeto

A nova etapa do Novas Minas resulta de processo iniciado em 2018, que envolveu estudos ambientais, audiências públicas, consultas e diálogo com comunidades, instituições e órgãos públicos. Também foram realizados estudos específicos junto às comunidades quilombolas da região, seguindo protocolos previstos pela legislação brasileira e por acordos internacionais.

“As comunidades têm participação muito importante no PNM. Ouvimos preocupações, esclarecemos dúvidas e construímos soluções ao longo do caminho. Essa relação foi essencial para chegarmos a este momento e continuará orientando os próximos passos do projeto”, afirma Jéssica Naime, gerente-geral de Desempenho Social e Comunicação da MRN.

Desenvolvimento que permanece no território

Além dos investimentos produtivos, o Projeto Novas Minas vai ampliar ações voltadas para educação, geração de renda, fortalecimento comunitário, saúde e meio ambiente. Somente em 2025, foram destinados R$ 51,6 milhões para esse tipo de iniciativa na região. Com a implantação do PNM, esse trabalho ganha nova escala, abrangendo iniciativas voltadas à qualificação profissional, fortalecimento das cadeias produtivas locais, apoio às comunidades, monitoramento ambiental, educação, saúde e desenvolvimento territorial.

Iniciativa busca ampliar ações voltadas para educação, geração de renda, fortalecimento comunitário, saúde e meio ambiente (Divulgação)

"Mais do que viabilizar a continuidade da produção, o Novas Minas representa uma oportunidade de construir, junto com as comunidades, um legado para a região. As obrigações que assumimos no licenciamento se traduzem em investimentos concretos que ajudam a ampliar oportunidades, fortalecer serviços e contribuir para uma melhor qualidade de vida no território", afirma Jéssica Naime.

Na visão da MRN, a nova fase combina desenvolvimento regional e relevância nacional. Enquanto impulsiona empregos, qualificação, negócios e investimentos sociais em Oriximiná, Terra Santa e Faro, o Projeto Novas Minas contribui para uma cadeia produtiva estratégica da economia brasileira. "O PNM conecta produção, emprego, desenvolvimento regional e competitividade industrial. Os benefícios começam no território, mas seus efeitos alcançam toda a cadeia do alumínio e diferentes setores da economia do país", conclui Guido Germani.

O DESENVOLVIMENTO JÁ COMEÇOU

Empregos

2.300 novas vagas previstas na implantação

Mais de 7,5 mil empregos mantidos

Qualificação

1.200 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

Bolsa de R$ 960 (cota única) para os participantes

14 cursos em áreas com alta demanda regional

Investimentos

R$ 9 bilhões até 2041

R$ 1,9 bilhão já previsto para a próxima etapa

Economia Local

R$ 727 milhões por ano em compras locais

R$ 389 milhões anuais em impostos e contribuições