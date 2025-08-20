Capa Jornal Amazônia
OCRIM apresenta portfólio e inovações na SuperNorte 2025

Participação evidenciou a força da OCRIM no mercado e sua conexão com consumidores e parceiros da região

Paloma Lobato
fonte

Estande da OCRIM apresentou um portfólio completo de produtos de marcas como Mirella, Trigolino, Ricosa, entre outros (Divulgação/OCRIM)

A Ocrim esteve presente na SuperNorte 2025 com um estande amplo e interativo, que reuniu todo o seu portfólio de marcas. O espaço foi planejado para oferecer experiências ao público, incluindo degustações e demonstrações de produtos, com o objetivo de reforçar a qualidade e a versatilidade que caracterizam as marcas.

"Participamos da SuperNorte há mais de 20 anos, consolidando nossa presença como um dos principais expositores do evento. Ao longo desse período, a feira se tornou um espaço estratégico para estreitarmos relacionamentos com clientes, parceiros e fornecedores. Para nós, é também a oportunidade de fortalecer nossa marca e apresentar ao mercado nossas novidades e lançamentos", destaca o Diretor Presidente da Ocrim, Amedeo di San Marzano.

Portfólio completo

Durante a SuperNorte 2025, a Ocrim apresentou ao público um portfólio diversificado que reforça a força de suas marcas no mercado. Ao longo da feira, os visitantes puderam conhecer e degustar produtos de diversas marcas, como a tradicional farinha de Trigo Mirella, Trigolino, Ricosa e Trigolar, além de conhecer a linha de produtos da Family Plus, destinada aos pets.

Considerado um dos eventos mais relevantes da região Norte para o setor de alimentos, atacado e distribuição, a SuperNorte representa muito mais que uma vitrine para os produtos da empresa, como ressalta a gerente.

"Para nós, é um espaço estratégico para apresentar tendências, fortalecer conexões com o mercado e valorizar cada relação comercial que construímos ao longo da nossa trajetória. A edição de 2025 foi extremamente positiva, reunindo um público qualificado e gerando grandes oportunidades de negócios. O saldo que levamos é de fortalecimento da marca, ampliação de contatos e inspiração para novas iniciativas que nos conectem ainda mais ao mercado", finaliza.

A participação da Ocrim na feira buscou valorizar não apenas a tradição de suas marcas, mas também a inovação e o compromisso em oferecer alimentos que fazem parte da mesa de milhares de consumidores da região Norte e de todo o Brasil.

Confira um pouco mais da participação da OCRIM na SuperNorte 2025:

OCRIM

 

 

Conteúdo de Marca
