Submissão de trabalhos para o 2º EPPC e o 3º SECOOPEX irão até o dia 20 de março

Pesquisadores do cooperativismo no Estado do Pará devem ficar atentos ao prazo para submissão de trabalhos que irão ser apresentados no 2° Encontro Paraense de Pesquisadores do Cooperativismo e no 3° Seminário de Cooperativismo e Extensão Rural da Amazônia Paraense, que será realizado, de forma presencial, nos dias 3, 4 e 5 de abril, no campus do Instituto Federal do Pará, em Castanhal. O prazo final para submissão é dia 20 de março e os resultados serão divulgados a partir do dia 22 de março.

Os tipos de trabalho para submissão devem ser resumos simples, a modalidade de apresentação em comunicação oral e pôster, dessa forma, os autores devem seguir as áreas temáticas: Inovação no Contexto Cooperativista; Governança e Controladoria em Cooperativas; Gestão Social: Economia Solidária e Agricultura Familiar; Tecnologias Sustentáveis e Gestão de Recursos Naturais; Desenvolvimento Rural e Tecnologias Agroalimentares; Economia Social e Cooperativismo nos Territórios Rurais.

Quem quiser participar do evento como ouvinte, o período de inscrições segue até 1º de abril. Basta acessar o link e preencher o formulário. Para mais informações, entre em contato: eppc@paracooperativo.coop.br. O evento acadêmico é uma iniciativa do SESCOOP/PA com o IFPA, em parceria com o Sistema OCB/PA, a UFPA e a UFRA. INCUBTEC, COAMA, GECOOPES, UIESAL e o CNPq também são apoiadoras do Encontro.

Com o tema “Inovação e Pesquisa: Desenvolvendo o Cooperativismo Paraense”, o objetivo primordial é incentivar e divulgar resultados e produção de conhecimento sobre o movimento, onde os participantes terão a oportunidade de apresentar pesquisas realizadas na área e participar de círculos de diálogos temáticos. Também durante o evento ocorrerá a apresentação da 3ª Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP) e do XVI SICOOPES & VII FECITIS.

“O EPPC é a vitrine científica do cooperativismo, onde alunos e professores, de universidades públicas e privadas divulgam resultados que estão sendo gerados a respeito do tema no estado. Além disso, o evento sai da bolha acadêmica e externaliza os conhecimentos para a sociedade, mostrando o quão está sendo importante essas pesquisas para o desenvolvimento do cooperativismo”, conta Melize Borges, coordenadora do evento.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (3/4)

9h: Abertura

10h15: Painel Central com as temáticas: Governança e Controladoria em Cooperativas; Inovação no Contexto Cooperativista e Pesquisa em Cooperativismo.

14h: Apresentação dos trabalhos e oficinas autogestionárias.

Terça-feira (4/4)

8h30: Círculos de Diálogos – Desafios e Avanços no Processo de Agroindustrialização em Cooperativas; Perspectivas do Cooperativismo do Ramo Agropecuário; Desafios e Perspectivas de ATER para o Cooperativismo e Cooperativismo, Redes de Comercialização e Mercados Institucionais.

14h: Apresentação dos trabalhos e oficinas autogestionárias.

Quarta-feira (5/4)

9h: Solenidade de encerramento; Apresentação da 3°FENCOOP; Lançamento do XVI SICOOPES & VIII FECITIS; Lançamento do Programa de Bolsas; Premiações dos trabalhos em 1°, 2° e 3° lugar.

Para mais informações, clique aqui.