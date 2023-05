FENCOOP avançou na representação política e institucional

A Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP) cumpriu mais uma vez com sua missão de estreitar os laços políticos e institucionais com entes estratégicos. Durante os 3 dias de Feira, as cooperativas receberam a visita de secretários de estado, senador, deputado federal e deputados estaduais, além de autoridades públicas municipais, que reafirmaram o compromisso com o Sistema OCB/PA para fortalecer o modelo de negócio.

No primeiro dia de feira, o representante da Frente Parlamentar do Cooperativismo (FRENCOOP) e deputado estadual, Fábio Freitas, apresentou aos presentes, no decorrer da cerimônia de abertura, 14 pautas que irá lutar até o final de seu mandato para facilitar e descomplicar a desenvoltura do modelo de negócio e falou da importância da feira.

“As cooperativas demonstraram que têm condições de gerar emprego e renda para o estado. Portanto é necessário que o estado olhe com atenção para elas e dê todos os receptivos que precisam porque o cooperativismo é um caminho seguro para termos um desenvolvimento econômico e social sustentável”, disse o representante.

Em seguida, o deputado estadual Wescley Tomaz, que tem forte atuação no setor produtivo, principalmente no ramo mineral, também firmou compromisso com o cooperativismo diante dos participantes.

Um dos momentos importantes durante a programação foi a realização das assinaturas dos Termos de Cooperação, para que os propósitos em comum e com o interesse cooperativo sejam efetivados, em prol de mais benefícios e projetos de fomento ao cooperativismo na região.

O Termo de Cooperação com a SEDEME reafirmou a parceria de longa data, promovendo a bioeconomia e o desenvolvimento econômico por meio do fortalecimento do modelo cooperativista, gerando emprego e renda, agregando valor à cadeia produtiva com inovações e práticas sustentáveis.

O secretário da SEDEME e um dos representantes do Governo do Estado, Paulo Bengtson, durante seu discurso, enfatizou que o cooperativismo é o futuro. Um futuro promissor alavancando a economia e a melhoria de vida da sociedade. “Nós, que estudamos o desenvolvimento econômico do estado do Pará, temos visto acontecer, neste feito pós pandemia, empresas consolidadas que começaram pequenas e através do cooperativismo cresceram. Vejo isso como um sinal muito forte, um farol muito forte que está iluminando os próximos anos no estado do Pará e do Brasil. E sim, o futuro é cooperativista”, destacou o secretário.

Outro representante do governo que marcou presença foi o Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (SEDAP), Giovanni Queiroz. “O cooperativismo é algo extraordinário no nosso estado. Os produtores, grandes, médios e pequenos, todos nós, dependemos do cooperativismo para avançar na escala desejada e almejar os resultados compensatórios. O cooperativismo é o caminho para avançarmos mais rapidamente e darmos mais segurança a quem produz neste país”, frisou.

A FENCOOP também contou com a presença do senador Zequinha Marinho e do deputado federal Joaquim Passarinho. Ambos visitaram os estandes da feira, na companhia do presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, e do superintendente, Júnior Serra, conhecendo cada cooperativa expositora, suas demandas e especificidades.

Zequinha Marinho frisou o seu respeito pelo sistema cooperativista no estado, além disso, ao lado de produtores de cacau, contou que está apoiando a implantação do primeiro Centro Vocacional Tecnológico (CVT) em Medicilândia.

Já o deputado Joaquim Passarinho ressaltou que o cooperativismo é algo inovador. “Nós da Amazônia, precisamos acreditar mais e participar mais. Parabéns ao Sistema OCB/PA que faz um belo trabalho que é importante para manter essa chama viva. O cooperativismo é o futuro da Amazônia, é o futuro do nosso país. Vamos trabalhar muito forte nisso”, complementou.