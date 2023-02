COOPAGRO irá iniciar a verticalização da produção leiteira

Grande parte dos produtos lácteos comercializados regionalmente vem de fora do estado, uma grande oportunidade de crescimento para os produtores locais que a Cooperativa Agropecuária de Tucuruí (COOPAGRO) de Bom Jesus busca aproveitar. Em janeiro, o Sistema OCB/PA apresentou, por meio da empresa Alimento Seguro, um estudo de viabilidade para a verticalização da produção leiteira. Identificou-se como alternativa mais estratégica a terceirização para que um laticínio regional faça o beneficiamento do leite produzido pelos cooperados da COOPAGRO.

A intenção é agregar valor ao leite, utilizando a planta de uma indústria da região e comercializando o produto, reduzindo custos com aquisição e construção do laticínio e tornando a cooperativa mais competitiva.

O objetivo é iniciar com a produção e comercialização do queijo mussarela. Para implantar um pequeno laticínio, em geral, é preciso um investimento de no mínimo R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. O estudo avaliou que, com a terceirização do beneficiamento, a cooperativa precisaria fazer um investimento de R$ 400mil a R$ 600 mil apenas com o custo de capital de giro, incluindo a compra do leite, frete, fabricação e aluguel de tanques de resfriamento.

A entrega do estudo foi feita em reunião na sede da Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins, com a participação dos cooperados, Sistema OCB/PA, Associação Amigos do Leite e da COOPERV, COOPAG e SICREDI Sudoeste MT/PA. A apresentação foi feita pelo CEO da empresa de consultoria Alimento Seguro, Alberto Anders.

"Apostamos na cooperativa como uma alternativa para deslanchar a atividade leiteira no Estado, que tem sofrido com muita sazonalidade. Também tivemos a participação neste evento de outras cooperativas de Marabá e Parauapebas para entender esse movimento e creio que, juntas, poderão fortalecer essa cadeia produtiva. O Cooperativismo é a ferramenta que vai impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado", afirmou o superintendente do Sistema OCB/PA.

Além de oferecer um preço melhor de compra para o cooperado, o projeto também garante um melhor controle de preço com a oscilação do mercado do leite, não ficando dependente dos laticínios que hoje o compram. O Laticínio Via Leite, que está negociando a parceria com a COOPAGRO para fazer esse beneficiamento, possui capacidade industrial de 70 mil litros de leite por dia. Já produz vários produtos derivados. Após a apresentação, a diretoria da cooperativa dará continuidade à negociação com a empresa para poder efetivar a operação.

No estudo, foi feito o levantamento do custo operacional da rota do leite, identificando onde estão os produtores e o custo para fazer a coleta. No total, será feito um percurso de 300 km de trecho para fazer a coleta do leite de 25 produtores. A cooperativa possui uma capacidade produtiva de 5660 litros por dia. Um pequeno laticínio, em regra, precisa de 5 mil litros para começar a operar.

Também foi feita pesquisa de preço do mercado do queijo mussarela, constatando-se uma média de R$ 27,21 por quilo. Dentro da estratégia estudada, definiu-se um preço mínimo do leite de R$ 2,10 por litro para o cooperado, garantindo um valor melhor do que o oferecido pelo mercado. Aos cooperados que investirem na aquisição de tanque para acondicionar o leite, o valor pode chegar a R$ 2,13.

"Agradecemos o apoio do Sistema OCB/PA que promoveu esse estudo para nossa cooperativa e tem sido um parceiro sempre presente. Iremos voltar a negociação com o laticínio e alinhar com todos os nossos cooperados para iniciarmos a execução desse projeto. Tenho certeza que trará resultados muito positivos para toda a região", afirmou o presidente da COOPAGRO, Leandro.

