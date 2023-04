2° EPPC e 3° SECOOPEX reuniram mais de 500 participantes

Aproximar o pesquisador do objeto de estudo faz com que, além do conhecimento teórico, seja desenvolvido o conhecimento por meio da prática. O 2° Encontro Paraense de Pesquisadores do Cooperativismo e o 3° Seminário de Cooperativismo e Extensão Rural da Amazônia Paraense, objetivam promover, valorizar e incentivar a produção de conhecimento sobre o cooperativismo. O evento ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de abril, no IFPA Castanhal, sendo uma iniciativa do SESCOOP/PA com o IFPA, em parceria com o Sistema OCB/PA, a UFPA e a UFRA. INCUBTEC, COAMA, GECOOPES, IUESAL e o CNPq também são apoiadores.

Com o tema “Inovação e Pesquisa: Desenvolvendo o Cooperativismo Paraense”, toda a programação foi desenvolvida para mostrar como as temáticas estão sendo fundamentais para o desenvolvimento, não só das cooperativas, mas como o cooperativismo no estado. Com isso, representantes de cooperativas, que são casos de sucesso, e pesquisadores reuniram-se em painel central e em círculos de diálogos para somar os conhecimentos empíricos, experiências e teorias.

Além disso, ao longo dos três dias de evento acadêmico, 53 trabalhos foram expostos na modalidade de apresentação oral e pôster, com mais de 500 ouvintes para prestigiar o evento.

“O EPPC é a vitrine científica do cooperativismo, onde alunos e professores, de universidades públicas e privadas, divulgam resultados que estão sendo gerados a respeito do tema aqui no estado. Além disso, o evento sai da bolha acadêmica e externaliza os conhecimentos para a sociedade, mostrando o quão está sendo importante essas pesquisas para o desenvolvimento do cooperativismo”, conta Melize Borges, coordenadora do evento.

Para o diretor geral do Instituto Federal do Pará do campus de Castanhal, Adebaro Reis, o evento trouxe uma ímpar troca de conhecimento entre os participantes por meio dos diálogos, mostrando para os participantes o quão o cooperativismo está se fortalecendo e contribuindo para a economia do Pará.

“É muito importante estar realizando esse evento, por estar relacionado ao nosso processo de ensino e aprendizagem, onde todos os nossos cursos têm a disciplina de cooperativismo. Além disso, fortalece a nossa parceria com o Sistema OCB/PA de promover um trabalho em rede com diversas instituições educacionais do Pará, mostrando a importância do cooperativismo para formação profissional dos nossos estudantes e mostrando esse modelo de negócio como ferramenta promotora de trabalhos, renda, sustentabilidade” disse o diretor.

A professora e doutora, Cyntia Meireles, da UFRA, frisou o quanto o momento foi singular para oportunizar as cooperativas como protagonistas, externalizando suas funcionalidades e produção para que os estudantes pudessem interagir e agregar conhecimento: “O evento por si só oportunizou essa troca entre as mesorregiões, as organizações, de atores e também de aspectos produtivos. Eu quero parabenizar o Sistema OCB/PA por toda essa sensibilidade de convidar pesquisadores, profissionais e também dar o lugar de fala aos principais agentes que são as cooperativas com esses dias tão ricos para os alunos com informação, diálogo e conhecimento”.

Na cerimônia de encerramento, os três melhores trabalhos nas modalidades oral e pôster foram premiados. O terceiro lugar ganhou um kit de livros sobre o cooperativismo do Sistema OCB/PA; o segundo lugar recebeu um kit de produtos do Empório Cooperativista,com produtos de várias cooperativas do Estado e o primeiro lugar teve a participação garantida no 7° Encontro Brasileiro de Pesquisadores do Cooperativismo em Brasília, em setembro, com passagem e hospedagem pagas. Também durante a cerimônia foi apresentada a 3ª Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP), que irá acontecer nos dias 26 26 2 28 de abril na Estação das Docas, o XVI SICOOPES & VII FECITIS e o lançamento do programa de bolsas.