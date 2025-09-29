Obras do Grupo DMDL impulsionam o desenvolvimento regional e geração de empregos em Belém
Projetos assinados pela empresa para a Conferência do Clima geraram mais de 700 empregos e têm previsão de contratar 2 mil profissionais até a conclusão das obras
Belém vive um novo momento de transformação urbana e econômica. Com a aproximação da COP 30 — a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas —, marcada para novembro de 2025, a capital paraense é palco de investimentos que vão muito além do evento global. As obras em andamento são um capítulo à parte nesta história e os trabalhos em execução para a construção da Blue Zone, espaço diplomático oficial para negociações e do Hotel Vila COP, que acomodará chefes de estado e autoridades estrangeiras, despontam entre as mais relevantes.
Assinadas pelo Grupo DMDL, empresa referência em engenharia e arquitetura para a implantação e gestão de infraestruturas temporárias e permanente de grande porte, as obras estão consolidadas como geradoras de empregos e têm efeito multiplicador na economia local, somando mais de 300 profissionais contratados para atuar na área de logística, operações e administração da Blue Zone, e outros 400 atuando na construção do Hotel Vila COP.
Geração de empregos e legado
Na Blue Zone, as equipes trabalham na montagem de estruturas temporárias, pisos, instalações elétricas, hidráulicas e de dados, teto e nos mais de 20 mil m² de escritórios e plenárias que sediarão as negociações da COP 30 e a expectativa é que, até a conclusão das obras, 2 mil novos postos de trabalho sejam criados, segundo Marcos Gamboa, CEO da Blue Zone.
“Priorizamos a contratação de profissionais locais, principalmente de Belém ou cidades próximas. A equipe também é reforçada pelo talento de especialistas de outros estados, uma combinação que agrega diversidade técnica e promove o desenvolvimento socioeconômico regional”, comenta.
O espaço contará com 64 grandes estruturas de overlay e a estimativa é receber mais de 30 mil pessoas durante o evento. Localizado próximo à Blue Zone, o Hotel Vila COP gera impacto positivo pelo movimento socioeconômico e pelo alto nível do projeto, desenvolvido em bases sustentáveis configurada em seus 19.200 mil m² de área construída.
Nos 6 edifícios se estruturam 405 suítes, área de recepção central, restaurante, academia, ambientes para reuniões e lazer, todos pensados para possibilidade de adaptações futuras. A construção do Vila COP conta com o destacado trabalho, também de profissionais mulheres atuando nas áreas técnicas, como engenharia, arquitetura, administração, planejamento e segurança do trabalho.
“O projeto une inovação, sustentabilidade, eficiência e hospitalidade de alto padrão. É uma obra com referência internacional, construída por trabalhadores locais qualificados, gerando um impacto social positivo para a região”, destaca Ualger Costa, CEO do projeto Hotel Vila COP.
Ainda segundo o executivo, a obra além de elevar o nível técnico dos profissionais da construção civil com o uso de materiais e tecnologias modernas, também será um legado para o Estado, pois será um projeto permanente do Governo do Pará.
“O Hotel Vila COP representa um importante ativo para o futuro de Belém, que está em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nos eixos de trabalho decente, crescimento econômico, inovação, infraestrutura e redução das desigualdades”, completa.
Grupo DMDL: a engenharia brasileira que está transformando Belém
A grandiosidade dos empreendimentos reflete a capacidade brasileira de sediar eventos de escala internacional e chancela a força do Grupo DMDL no mercado nacional e internacional.
“Nossa atuação eleva a percepção do setor de eventos no Brasil, levantando grandes estruturas e superando desafios geográficos e ambientais, mostrando que temos excelência técnica, infraestrutura operacional, gestão qualificada para entregar obras desse porte e a oportunidade de integrar a mão de obra local em nossos projetos”, destaca Fernanda Pila, executiva do Grupo DMDL.
A executiva detalha ainda que ao combinar qualificação profissional e inclusão, o Grupo DMDL deixa um legado ao Pará, que vai além das estruturas temporárias e permanentes.
“São obras que promovem uma transformação real e duradoura no social e urbano do Estado, que será capaz de realizar grandes eventos com qualidade e excelente capacidade profissional”, finaliza.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA