Obras do Grupo DMDL impulsionam o desenvolvimento regional e geração de empregos em Belém

Belém vive um novo momento de transformação urbana e econômica. Com a aproximação da COP 30 — a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas —, marcada para novembro de 2025, a capital paraense é palco de investimentos que vão muito além do evento global. As obras em andamento são um capítulo à parte nesta história e os trabalhos em execução para a construção da Blue Zone, espaço diplomático oficial para negociações e do Hotel Vila COP, que acomodará chefes de estado e autoridades estrangeiras, despontam entre as mais relevantes.

Assinadas pelo Grupo DMDL, empresa referência em engenharia e arquitetura para a implantação e gestão de infraestruturas temporárias e permanente de grande porte, as obras estão consolidadas como geradoras de empregos e têm efeito multiplicador na economia local, somando mais de 300 profissionais contratados para atuar na área de logística, operações e administração da Blue Zone, e outros 400 atuando na construção do Hotel Vila COP.

Geração de empregos e legado

Na Blue Zone, as equipes trabalham na montagem de estruturas temporárias, pisos, instalações elétricas, hidráulicas e de dados, teto e nos mais de 20 mil m² de escritórios e plenárias que sediarão as negociações da COP 30 e a expectativa é que, até a conclusão das obras, 2 mil novos postos de trabalho sejam criados, segundo Marcos Gamboa, CEO da Blue Zone.

“Priorizamos a contratação de profissionais locais, principalmente de Belém ou cidades próximas. A equipe também é reforçada pelo talento de especialistas de outros estados, uma combinação que agrega diversidade técnica e promove o desenvolvimento socioeconômico regional”, comenta.

Profissionais contratados pela DMDL atuam na montagem da Blue Zone (Divulgação DMDL)

O espaço contará com 64 grandes estruturas de overlay e a estimativa é receber mais de 30 mil pessoas durante o evento. Localizado próximo à Blue Zone, o Hotel Vila COP gera impacto positivo pelo movimento socioeconômico e pelo alto nível do projeto, desenvolvido em bases sustentáveis configurada em seus 19.200 mil m² de área construída.

Nos 6 edifícios se estruturam 405 suítes, área de recepção central, restaurante, academia, ambientes para reuniões e lazer, todos pensados para possibilidade de adaptações futuras. A construção do Vila COP conta com o destacado trabalho, também de profissionais mulheres atuando nas áreas técnicas, como engenharia, arquitetura, administração, planejamento e segurança do trabalho.

“O projeto une inovação, sustentabilidade, eficiência e hospitalidade de alto padrão. É uma obra com referência internacional, construída por trabalhadores locais qualificados, gerando um impacto social positivo para a região”, destaca Ualger Costa, CEO do projeto Hotel Vila COP.

Ainda segundo o executivo, a obra além de elevar o nível técnico dos profissionais da construção civil com o uso de materiais e tecnologias modernas, também será um legado para o Estado, pois será um projeto permanente do Governo do Pará.

Profissionais da construção civil de Belém trabalham na entrega do Hotel Vila COP (Divulgação DMDL)

“O Hotel Vila COP representa um importante ativo para o futuro de Belém, que está em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nos eixos de trabalho decente, crescimento econômico, inovação, infraestrutura e redução das desigualdades”, completa.

Trabalhadores entregam blocos de hospedagem do Hotel Vila COP em Belém (Divulgação DMDL)

Grupo DMDL: a engenharia brasileira que está transformando Belém

A grandiosidade dos empreendimentos reflete a capacidade brasileira de sediar eventos de escala internacional e chancela a força do Grupo DMDL no mercado nacional e internacional.

“Nossa atuação eleva a percepção do setor de eventos no Brasil, levantando grandes estruturas e superando desafios geográficos e ambientais, mostrando que temos excelência técnica, infraestrutura operacional, gestão qualificada para entregar obras desse porte e a oportunidade de integrar a mão de obra local em nossos projetos”, destaca Fernanda Pila, executiva do Grupo DMDL.

A executiva detalha ainda que ao combinar qualificação profissional e inclusão, o Grupo DMDL deixa um legado ao Pará, que vai além das estruturas temporárias e permanentes.

“São obras que promovem uma transformação real e duradoura no social e urbano do Estado, que será capaz de realizar grandes eventos com qualidade e excelente capacidade profissional”, finaliza.