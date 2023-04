‘Panorama OAB’: especialistas discutem sobre a importância da presença dos juízes em suas comarcas

No universo jurídico, a presença física dos juízes sempre foi uma das principais características das audiências e julgamentos. Entretanto, nos últimos anos, a pandemia da Covid-19 mudou drasticamente essa realidade, o que tem gerado diversas reflexões e discussões sobre o futuro da justiça brasileira dentro desse contexto. Nesta semana, o sétimo episódio do podcast ‘Panorama OAB’, trouxe especialistas para discutirem sobre o tema.

Em março deste ano, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o retorno às atividades presenciais dos magistrados. O presidente da OAB/PA, Eduardo Imbiriba, se posiciona de forma favorável ao cumprimento da norma para a efetivação da justiça e reforça que as audiências virtuais constituem uma ferramenta favorável à qualidade da prestação jurisdicional, desde que sua utilização não anule o exercício da profissão de forma presencial.

“A presença dos juízes em suas comarcas é fundamental. Existem processos simples e processos complexos,o juiz precisa vivenciar o dia a dia daquele processo, precisa ter um contato com o advogado e com o promotor, afinal todos trabalham dentro daquela operacionalidade e tem a sua contribuição a dar. O contato à distância não proporciona essa vivência”, explica o presidente.

Imbiriba reforça ainda sobre a humanização no meio jurídico como fundamental para a operacionalidade dos processos. “A humanização judiciária é essencial. Nesses processos nós estamos lidando com patrimônio, com a liberdade, com vidas e principalmente com direitos disponíveis e indisponíveis, então é necessária essa humanização para julgar, ali será decidido o futuro da vida de uma pessoa. Precisamos caminhar equalizando, sabemos que o meio virtual irá nos ajudar muito, mas o trabalho presencial precisa continuar”, finaliza o advogado.

E para ouvir o bate-papo deste episódio e ficar por dentro do mundo jurídico com a OAB Pará, clique aqui.