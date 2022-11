OAB Pará completa 90 anos de história em prol da sociedade e da advocacia paraense

Uma história marcada por lutas e conquistas entregues para a advocacia e para a sociedade precisa ser enaltecida e comemorada. Neste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, completou nove décadas de história. Durante esse período, a Ordem Paraense sempre se destacou como uma instituição defensora do exercício pleno da profissão da advocacia, do Estado Democrático de Direito, da cidadania e do acesso à justiça.

O início desta caminhada, que se deu no dia 5 de outubro de 1932, nasceu dentro de uma efervescência política, num momento muito importante historicamente, politicamente e economicamente para o país, o período da República Velha, o qual afetava diretamente o estado paraense. Nesse contexto, a OAB Pará veio com o objetivo de representar os direitos da corporação jurídica e da sociedade, além de apoiar as lutas democráticas em prol da transformação social.

Avanços

De acordo com dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), o estado do Pará possui o total de 23.126 advogados, sendo 15.126 em Belém e 8 mil distribuídos nos demais 143 municípios paraenses. Para o presidente da OAB Pará, Eduardo Imbiriba, os números demonstram o crescimento dos profissionais da área, o que possibilitou a maior atuação das comissões e a participação da jovem advocacia na OAB Pará.

“A nossa profissão cresceu bastante e com isso houve a necessidade de democratizar a Ordem, de fazer com as nossas comissões tivessem uma atuação maior, o que fez com a sociedade procurasse mais a OAB e que a jovem advocacia ganhasse mais espaço. Tivemos o fortalecimento de um sistema de defesa de prerrogativas, de questões ligadas ao meio ambiente, da defesa dos direitos da pessoa com deficiência e a criação da Comissão da Mulher Advogada”, explica o presidente.

Estrutura

Com o número representativo de advogados e advogadas no estado, a OAB Pará também se faz presente na capital e no interior do estado possibilitando novas sedes e salas equipadas. “Nós construímos sedes novas em Altamira, Tucuruí, Novo Progresso, Cametá, Tucumã e vamos entregar agora em Xinguara, Canaã dos Carajás, Itaituba, e reformamos e ampliamos a sede de Ananindeua. Além disso, em Belém, temos a Casa do Advogado, a Casa do Advogado Trabalhista, uma sala dentro do Fórum Criminal, duas salas no Fórum Cível, temos salas de coworking equipadas com computador e câmeras, para permitir que o advogado ou advogada faça suas audiências e reuniões virtuais. É um trabalho ininterrupto não só de interiorização, mas de estruturação”, detalha Imbiriba.

Avanços para as advogadas

Uma das grandes conquistas dentro desses 90 anos de história, é a Comissão da Mulher Advogada, que trabalha pela defesa e valorização do público feminino na advocacia. “Nós estamos implementando um trabalho muito forte pela as observâncias da regras da paridade, da inserção da advocacia feminina em todos os espaços de trabalho que a nossa instituição tem, temos que promover a ampliação do espaço, a atuação cada vez maior da mulher em todos os braços do sistema OAB”, afirma o presidente da OAB Pará.

O presidente ressalta ainda que a Ordem Paraense trabalha pelo coletivo, pela democratização e inclusão. “Eu tenho orgulho da minha instituição, em ser advogado, em ser presidente da OAB Pará e de poder participar e ter voz dentro desse quadro em que estamos vivendo e defender tudo que foi conquistado até agora e lutar por tudo que conquistaremos no futuro”, finaliza Eduardo Imbiriba.

Para saber mais sobre os 90 anos de história da OAB Pará, ouça o podcast Panorama OAB, clique aqui.