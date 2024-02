Em 2024, OAB/PA reafirma compromisso com Estado Democrático de Direito

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA) reuniu membros da capital e demais municípios paraenses durante o IV Colégio de Presidentes de Subseções, realizado na terça-feira (30). Além de discutir as demandas da advocacia do Pará, os 26 presidentes de subseções e a diretoria da OAB/PA deliberaram sobre o planejamento das ações de 2024.

Planejamento de 2024 apontou as ações prioritárias a serem desenvolvidas nos próximos meses (Divulgação/ OAB-PA)

Ao final do encontro, o presidente da OAB/PA, Eduardo Imbiriba, leu a Carta de Belém, que reafirma o compromisso da Ordem com o Estado Democrático de Direito e lista as principais ações para o ano, entre elas, a realização da Caravana da Advocacia, atividades de incentivo ao empreendedorismo e preparação para a COP30, a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, em 2025.

O encontro contou, ainda, com a presença do secretário de Administração Penitenciária do Pará, Marco Antonio Sirotheau, juntamente com membros da diretoria do sistema penitenciário estadual.

Evento reuniu 26 presidentes de subseções e diretoria da OAB/PA (Divulgação/OAB-PA)

Além do presidente Eduardo Imbiriba, estiveram presentes na mesa do colegiado, a vice-presidente, Luciana Gluck Paul; a diretora-tesoureira adjunta, Lorena Napoleão; e os conselheiros federais Alberto Campos, Cristina Lourenço e Jader Kawhage; a presidente da CAAPA, Silvia Barbosa; o vice-diretor Geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Victor Russo; a Dra. Janaina Honci, vice-diretora de pesquisa da ESA/PA; a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), Luísa Marilac; no dispositivo de honra estavam presentes as Ouvidoras, Janaina Calandrini e Mônica Storino; o secretário-geral Afonso Lobato também esteve presente virtualmente no Colégio.