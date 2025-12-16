Capa Jornal Amazônia
O sabor do seu Natal com panetones e chocotones

+B Supermercados reúne uma seleção completa, dos clássicos aos mais sofisticados, passando pelas versões recheadas e alternativas

fonte

Chocotones ganharam versões recheadas, trufadas e cobertas com chocolate, além das novas opções sem glúten ou sem lactose (Divulgação/ +B Supermercados)

Quando o Natal chega, não tem jeito: o aroma de panetone toma conta dos supermercados e lojas. É tradição, é memória afetiva, é aquela caixa chegando em casa e todo mundo querendo “só uma fatia”. E, hoje, o que antes era só o clássico com frutas virou um universo de sabores que conquistou qualquer mesa natalina.

Nas gôndolas, o tradicional panetone de frutas ainda reina absoluto — macio, perfumado, com aquela pegada de receita antiga que nunca sai de moda. Mas o público já se rendeu à explosão dos chocotones, que ganharam versões recheadas, trufadas e cobertas com chocolate de todo tipo. Além de as novas opções trufados sem glúten ou sem lactose e mini panetones.

image Sabores mais disputados costumam ser adquirdos com frequência (Divulgação/ +B Supermercados)

E para quem quer encontrar todos esses estilos de panetones e chocotones em um só lugar, o +B Supermercados reúne uma seleção completa — dos clássicos aos mais sofisticados, passando pelas versões recheadas e alternativas. As unidades recebem reposição constante nesta época, garantindo variedade para todos os gostos e bolsos, ideal para quem gosta de escolher com calma o sabor do seu Natal.

Nesta época, o segredo é simples: não deixe para depois. Os sabores mais disputados costumam voar das prateleiras. Então, se bateu aquela vontade, passe na sua unidade mais próxima e garanta já o panetone que vai marcar o seu fim de ano. Afinal, Natal com panetone escolhido do seu jeito… tem outro sabor.

Unidades +B:

+B Plaza
Av. Gov. José Malcher, 2388 — esquina da 14 de Abril

+B Alcindo

Av. Alcindo Cacela, 1848 — entre Nazaré e Gentil

+B Tapanã

Rodovia do Tapanã, 597

