O negócio do luxo: construindo uma marca de alto padrão

A construção de um negócio de luxo envolve diferentes aspectos, em especial um trabalho a longo prazo relacionado ao branding da marca. O branding abrange os elementos não tangíveis de uma empresa, como a percepção do público, o lifestyle associado à marca, entre outros pontos mais subjetivos.

Entre tantos exemplos, vale citar o case da Apple como um dos mais bem-sucedidos. Apesar de ter um smartphone, como qualquer outro das suas concorrentes, a marca não lança novos celulares, computadores ou tablets, mas sim iPhones, iMacs e iPads.

Ao comprar qualquer um desses produtos, você agrega para si também o valor da própria marca, mostrando que há a possibilidade de ostentar os melhores dos aparelhos. O mesmo vale para outros segmentos, como os cassinos online recém-chegados ao Brasil.

No caso dos cassinos, há um esforço em se distinguir da concorrência e trabalhar com um público mais seleto, a fim de garantir um ticket médio maior e reivindicar um público que não se importa com depósitos ou saques menores. Para chegar a essa construção, vale destacar as decisões do cassino Stake!

Nesta reportagem especial, vamos detalhar quais as decisões tornam a Stake um dos negócios de mais alto padrão da indústria de iGaming, em especial no novo mercado brasileiro. Para saber mais, acompanhe esta leitura!

O que é uma marca de alto padrão?

A ideia de luxo está associada ao consumo e à ostentação, seja brandindo marcas ou participando de eventos seletos. No cassino, uma plataforma de luxo traz limites maiores, programas de fidelidade, viagens e participações em eventos particulares, e salas VIP para jogadores.

Todos esses pontos e muito mais se fazem presentes na Stake, um cassino online que chega ao Brasil sendo uma das plataformas mais luxuosas para brasileiros. No entanto, essa construção não nasceu do dia para a noite. Pelo contrário, houve diferentes passos até chegar a este resultado.

Como reconhecer uma marca de alto padrão nos cassinos?

Em dezembro de 2023, o presidente Lula sancionou a lei de regulamentação de apostas em esportes e cassinos online. Desde então, a indústria de iGaming tem se fortalecido, com a presença de diferentes plataformas de apostas no país, sendo que cada opção tem as suas próprias características.

Do mesmo modo que certas plataformas trabalham em prol de depósitos mais acessíveis, muitas vezes sendo a partir de R$ 1, há marcas que não se importam tanto com esse aspecto. Desta forma, dedicam-se à construção de uma marca de alto padrão e luxuosa.

Porém, o que aponta se um cassino online é de alto padrão ou não? Há certos pontos a se observar. A seguir, contamos o que se deve prestar atenção!

1. Programa de fidelidade

Um dos aspectos mais importantes é o clube VIP. Como o próprio nome explica, o clube VIP reúne os principais jogadores de uma plataforma, distanciando-os dos demais usuários. Isso é uma forma de recompensar os jogadores fiéis que apostam valores mais altos na casa.

A já citada Stake possui um clube VIP. O programa de fidelidade reúne os jogadores dos elos mais altos, liberando promoções exclusivas, viagens e festas particulares, onde a alta sociedade dos apostadores da plataforma participa. Evidente, nem toda operadora tem este tipo de clube.

2. Mesas VIP

Os cassinos trabalham com live casino, onde há croupiers que administram as apostas a cada rodada. Geralmente, este tipo de aposta tem valores máximos bem limitados, porém as salas VIP vão mais além e trabalham com apostas mínimas mais limitadas.

Há cassinos de luxo que têm salas VIP abertas ao público, enquanto outras salas ficam restringidas, tendo a participação liberada apenas a convite do próprio site. No caso da Stake, há esses dois tipos de salas, seja para jogadores curiosos ou apostadores high rollers.

3. Torneios e corridas

Todo negócio de luxo permite a ostentação. Isso significa que o jogador não deve se restringir a apostar e comemorar os resultados de forma individual, mas sim apostar, ganhar e poder compartilhar com amigos ou demais jogadores o tanto que apostou.

Nesse sentido, vale trazer o exemplo da Stake mais uma vez. Lá, existe a classificação da corrida, um evento exclusivo que paga 100 mil dólares aos jogadores que mais apostam. Inclusive, você vê o tanto que outros usuários ostentam nos últimos dias, com apostas que ultrapassam 4,3 milhões de dólares.

4. Jogos exclusivos

Outro ponto a se observar está na presença ou não de jogos exclusivos. Nas plataformas de apostas, os jogos de apostas, como Slots e outras tantas variações, são oferecidos por meio de estúdios de iGaming, que criam e disponibilizam esses títulos por meio dos cassinos.

Isso significa que, independente do cassino ser de luxo ou não, certamente os jogos de apostas são os mesmos. No entanto, existem plataformas que se esforçam em criar um catálogo sem igual. Neste caso, há jogos originais e exclusivos, que apenas os usuários da plataforma conhecem e sabem que pagam!

5. Anfitrião VIP dedicado

Algo que apenas as plataformas de alto padrão estão dispostas a oferecer, existe a possibilidade de apostar muito e ascender no clube de fidelidade. Ao fazer isso, o jogador em questão recebe um anfitrião VIP dedicado. Isso significa que o profissional fica responsável por atendê-lo e melhorar a experiência.

Por exemplo, imagine-se que há um desejo em apostar em mesas VIP de Texas Hold’em. Desta forma, ao invés de entrar na página e buscar alguma sala, dá para pedir ao seu anfitrião uma seleção das melhores salas disponíveis. Da mesma forma, pode-se fazer outros pedidos, se necessário.

Diferenças entre apostar numa plataforma simples e num cassino luxuoso

Entre uma plataforma simples ou um cassino luxuoso, vale a pena apostar no cassino de alto padrão por causa dos seus benefícios. Ainda assim, é importante lembrar que tudo sempre depende da banca disponível pelo jogador. Para jogar com responsabilidade, a banca deve estar adequada à operadora.

Se for possível depositar valores mais altos no depósito mínimo dos cassinos luxuosos, como recompensa, há mais benefícios para se aproveitar. Em especial, é importante acrescentar a questão do programa de fidelidade e clube VIP.

Esses programas de fidelidade, para não serem injustos com todos os jogadores, consideram apostas de todos os valores. A grande diferença está no tempo a alcançar níveis mais altos: se depositar e apostar pouco demora mais, se usar mais banca, os níveis sobem rapidamente.

Mesmo assim, os pontos são acumulados e sobem aos poucos. Se for pensar mais a longo prazo, certamente haverá benefícios melhores do que apostar em cassinos e casas de apostas mais simples.

Nessas opções mais modestas, não há clubes VIP. Geralmente, as condições especiais se limitam aos bônus de saldo, que aumentam a banca, mas, ao mesmo tempo, exigem requisitos de apostas que podem ser difíceis de alcançar. Nos clubes VIP, os requisitos tendem a ser menores conforme sobe de nível.

Diferenças entre plataformas simples e sites luxuosos:

Plataforma simples Cassino luxuoso Sem programa de recompensas Programa de fidelidade e clube VIP Atendimento normal Anfitrião VIP dedicado Depósitos mais limitados Valores de recarga maiores Bônus e ofertas gerais Promoções exclusivas Requisitos mais altos Requisitos menores

Vantagens de apostar em uma plataforma de apostas de luxo

A Stake e outras plataformas de luxo entregam mais vantagens aos jogadores brasileiros. Isso acontece por causa dos maiores tickets médios que cada usuário proporciona à plataforma. Isso significa que o lucro que a plataforma recebe é maior e mais propenso a continuar.

Desta forma, a plataforma de luxo dá certos mimos aos jogadores, como bônus e promoções que têm requisitos de apostas mais amigáveis. Nos sites normais, não se sabe se o jogador vai continuar depois da oferta de abertura de conta. Por isso, os requisitos tendem a ser mais duros.

Entre outras vantagens de dar preferência para os cassinos de alto padrão estão:

Clube VIP: os programas de fidelidade fazem as apostas a longo prazo valerem mais a pena;

Gerente exclusivo: receber atendimento prioritário dá mais praticidade ao dia-a-dia;

Bônus com regras amigáveis: promoções que têm rollovers menores;

Sorteios: participe de sorteios, viagens e festas particulares;

Limites maiores de depósitos: tenha a chance de depositar valores maiores do que o convencional.

Certas vantagens não ficam disponíveis de imediato. No entanto, vale lembrar que os cassinos de alto padrão tendem a ser melhores a longo prazo. Sendo assim, a experiência tende a ser melhor conforme os meses e anos passam em uma mesma plataforma.

Cuidados para se ter em um cassino de luxo

O cassino de luxo está tão propenso a ter problemas quanto uma plataforma simples. Inclusive, há pontos a serem observados em comparação aos sites normais. Isso porque os novos jogadores podem tentar depositar valores a mais do que a própria renda permite, gerando problemas.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM—5 TR), o problema em relação às apostas se caracteriza pelo desejo absoluto de apostar e ganhar dinheiro, independente das consequências das apostas mal sucedidas.

Em um cassino online luxuoso, onde costuma valer mais a pena apostas de maiores valores, esse problema é tratado com bastante seriedade. Inclusive, há recursos que ajudam a limitar depósitos ou definir pausas com perdas. A seguir, destacamos os cuidados mais importantes!

1. Use recursos de Jogo Responsável

É importante parar e configurar os recursos de Jogo Responsável, frequentemente presentes nos sites de apostas de alto padrão. Essas marcas trabalham com diferentes recursos, como ferramentas que pausam as apostas após um determinado limite de perdas, limitam os depósitos, entre outras funções.

Nos cassinos de luxo, há uma expectativa de apostar valores mais altos e de forma recorrente. Para que nada saia do controle, esse tipo de ferramenta nos direciona e ajuda a não sairmos do alinhamento que queremos, enquanto apostamos em mesas VIP e jogos de apostas exclusivos.

2. Deposite e aposte conforme a própria renda

Esses cassinos de luxo levam bastante a sério a questão do Jogo Responsável. Por isso, há mecanismos que procuram e encontram depósitos maiores e suspeitos. Então, se por um acaso algum usuário pegar um empréstimo e realizar a recarga, o próprio sistema bloqueará as apostas e entrará em contato.

Portanto, se for jogar e participar das mesas VIP e jogos exclusivos, lembre-se de trabalhar com os valores que se encaixam na sua própria renda. Mesmo se forem valores menores, os pontos do clube VIP vão ser contabilizados. Então, mesmo que demore, os aspectos VIP virão!

3. Lembre-se de personalizar os jogos

Entre mesas VIP e jogos de caça-níqueis, hoje há também os crash games e suas variações. Muitas vezes, este tipo de jogo de apostas traz ferramentas que permite personalizar os jogos, que diminuem ou aumentam os prêmios a receber.

O Plinko é um jogo de apostas que aparece entre os originais do Stake e conta com um big win de 1000x o valor da aposta. Neste título, dá para definir o risco e a quantidade de linhas. Por isso, os ganhos variam de acordo com o desejo do próprio jogador!

4. Use métodos de pagamento amigáveis

O uso de opções bancárias amigáveis é uma das principais recomendações. O Pix costuma ser a principal alternativa, mas vale citar que não há necessidade de usá-lo de forma definitiva. A Stake, por exemplo, também aceita depósitos com moedas descentralizadas.

As moedas descentralizadas utilizam blockchain para depositar e sacar, e valem tanto quanto o real — às vezes até mais. Para jogadores high rollers, isso compensa bastante porque dá mais liberdade para apostar e sacar sem se preocupar com outros compromissos.

Vale a pena apostar em um cassino de luxo?

Sim, vale a pena apostar em um cassino de luxo, especialmente a Stake. Isso acontece porque há mais vantagens, como um programa de recompensa que valoriza os jogadores fiéis. Desta forma, as apostas compensam mais a longo prazo.

Em sites normais e sem tantas regalias, os jogadores depositam, apostam e sacam, e isso se repete de forma indeterminada. Já nos sites de alto padrão, há um esforço em sempre fomentar a comunidade de jogadores fiéis, com bônus exclusivos, novos jogos originais e até viagens.

Mesmo se for começar com uma banca menor no primeiro momento, as vantagens de cassinos de maior prestígio compensam a longo prazo!