Novo Hospital Municipal de Vigia "Raimundo Vasconcelos" é Inaugurado

No dia 25 de junho de 2024, Vigia testemunhou um avanço histórico na sua infraestrutura de saúde com a inauguração do Novo Hospital Municipal de Vigia. "Raimundo Vasconcelos". Este evento representa um marco significativo para a comunidade, prometendo melhorar substancialmente o atendimento médico na região.

Com 47 novos leitos distribuídos estrategicamente em enfermarias masculinas, femininas, pediátricas, urgência e emergência, o hospital está equipado para atender uma variedade de necessidades médicas com eficiência e conforto. Entre os destaques da unidade está ainda o laboratório de diagnóstico por imagem, que inclui tecnologias avançadas como tomografia, raio-x, ultrassonografia e futuramente mamografia. Esses recursos não apenas agilizam os diagnósticos, mas também permitem que os pacientes realizem esses exames no próprio município, evitando deslocamentos desnecessários.

Para o prefeito de Vigia, Job Junior, a inauguração do Novo Hospital é a realização de um sonho compartilhado por toda a população. Ele enfatizou o impacto positivo que o novo centro médico terá na qualidade de vida dos vigienses, além de ressaltar o caráter emocional do momento, considerando que o antigo prédio foi inaugurado há quase meio século, por seu avô, Florival Nogueira, prefeito de Vigia por dois mandatos.

Construção do Novo Hospital de Vigia é o resultado de um convênio entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Vigia de Nazaré (Foto: Pedro Palheta/ Prefeitura de Vigia)

Além das melhorias nas instalações e na capacidade de diagnóstico, o Novo Hospital também conta com uma ala dedicada à maternidade, oferecendo salas especializadas para enfermaria obstétrica, pré-parto, parto e pós-parto. Esta iniciativa visa proporcionar um atendimento mais humanizado e seguro às futuras mães, permitindo que elas tenham seus filhos no próprio município.

A construção do Novo Hospital de Vigia é o resultado de um convênio entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Vigia de Nazaré, com um investimento significativo que ultrapassou cinco milhões de reais. O projeto seguiu rigorosamente as normas estruturais estabelecidas pelo Ministério da Saúde, garantindo não apenas modernidade, mas também segurança e eficiência nos serviços prestados.

Com mais de 80 leitos, incluindo uma nova sala de cirurgia, laboratório de diagnóstico avançado, recepção moderna, banheiros acessíveis, farmácia e uma ala neonatal, o Novo Hospital de Vigia "Raimundo Vasconcelos" está preparado para oferecer um atendimento de excelência aos vigienses, fortalecendo o compromisso com a saúde pública local e abrindo um novo capítulo na história do município.

Este marco não apenas representa um avanço tangível na infraestrutura de saúde de Vigia, mas também simboliza um compromisso renovado com o bem-estar e a qualidade de vida de toda a comunidade. Com este novo hospital, Vigia está preparada para enfrentar os desafios futuros e oferecer um cuidado médico digno e acessível a todos os seus cidadãos.