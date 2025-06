No Pará, onde tem Fisco, tem Sindifisco

Atividade essencial para o Estado, suporte de investimentos públicos que garantem o bem-estar da coletividade, o Fisco está presente em todos os quadrantes do gigantesco território paraense. Sem justa arrecadação de tributos, não há desenvolvimento. Não há justiça social. Não há democracia.

Os servidores do Fisco são diretamente responsáveis pela arrecadação de cada centavo de Municípios, Estados e da União. Por isso, segundo Charles Alcantara, presidente do Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará), auditores e fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) estão sendo permanentemente ouvidos e acompanhados pela entidade sindical.

Em menos de seis meses, de automóvel, navio, lancha e avião, o Sindifisco percorreu 31 mil quilômetros, o que equivale a 3/4 de uma volta completa ao redor da Terra. O Sindifisco Pará investe cada vez mais em sua estrutura, informa Charles Alcantara, para garantir o bom funcionamento do sistema de arrecadação tributária e a eficiência do serviço público, com atenção e respeito à categoria e aos contribuintes.

Sindicato avança para garantir o bom funcionamento da arrecadação tributária (Divulgação/ Sindifisco)

De janeiro a junho deste ano, o Sindifisco visitou as sedes das 12 CERATs, (Coordenações Executivas Regionais de Administração Tributária), oito CECOMTs (Coordenações Executivas de Controle de Mercadorias em Trânsito) e quatro CEEATs (Coordenações Executivas Especiais de Administração Tributária).

Além das 24 coordenações executivas, o Sindifisco também se reuniu com Julgadoria e TARF(Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais), Corregedoria Fazendária, Escola Fazendária, e as seis diretorias instaladas no órgão central: DAA (Diretoria de Ambiente Analítico), DAIF (Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias), DCT (Diretoria de Crédito Tributário), DFI (Diretoria de Fiscalização), DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação), DTR (Diretoria de Tributação) e CEMOTRAN(Central de Monitoramento e Operações do Trânsito).

Equipes percorrem os rios do Pará para o cumprimento de atividades fiscais (Divulgação/ Sindifisco)

Nos últimos anos, o Sindifisco registrou um significativo crescimento da sua representatividade sindical. “Sindicato é um sujeito coletivo. O Sindifisco Pará é uma entidade respeitada e considerada por diversos segmentos. Construir reputação dá muito trabalho. No caso particular de sindicatos de servidores públicos, requer especialmente lealdade com o interesse público por parte dos dirigentes sindicais”, assinalou Charles.

Tornar a atividade do Fisco visível e respeitada tem sido o desafio do Sindifisco Pará em todas as suas ações. Para Charles Alcantara, o Sindifisco Pará desempenha papel de destaque nas cenas políticas estadual e nacional pelas notáveis conquistas relacionadas à valorização profissional e pelas causas públicas que defende. “O Sindifisco move céus, rios e terras para ficar junto aos seus. É por isso que onde tem Fisco, tem Sindifisco”, assinalou.