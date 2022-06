Segurança e conforto garantem uma viagem tranquila

Julho é o mês das férias escolares e as viagens para destinos locais, nacionais e até internacionais crescem e a segurança é um item que faz parte do planejamento na hora de viajar para qualquer lugar desde o momento da saída até a chegada ao destino final.

Para as viagens realizadas de carro, alguns cuidados devem ser observados para garantir a segurança de todos os passageiros. Confira todos os itens de segurança do seu veículo e se certifique que todos estão funcionando realizando a revisão que vai conferir o sistema elétrico, pneus, pastilhas de freios, alinhamento e balanceamento, ferramentas de emergência, iluminação, entre outros.

Os veículos da Tropical Nissan em seus diferentes modelos são equipados com cerca de seis airbags, disco de freios dianteiro e traseiro, pacotes de segurança Safety Shield, visão 360 inteligente com modo off-road, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, limpador de para-brisa com velocidade intermitente e sensor de chuva, entre vários outros itens para garantir a segurança do condutor e dos passageiros.

O conforto também contribui para uma viagem tranquila e os carros da Nissan oferecem vários modelos com espaços confortáveis. A Nova Nissan Frontier é um modelo esportivo indicado para quem quer fazer passeios mais radicais e pegar estradas pesadas. A Nova Frontier Platinum AT 4x4 conta com pacote de segurança Safety Shield, roda de liga-leve 18, teto solar, retrovisor interno eletrocrômico e visão 360 inteligente com modo off-road.

Já o Novo Nissan Kicks é um dos modelos mais populares da fabricante e na sua versão mais básica têm sensor de estacionamento traseiro, seis airbags, bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, sistema de áudio com display touschscreen colorido de 7” e câmera traseira estacionamento, Apple CarPlay e Android Auto proporcionando uma viagem confortável, segura e animada com o seu sistema de áudio.

A versão intermediária do sedã novo Nissan Versa é uma opção para famílias grandes, pois é um veículo espaçoso e confortável e ainda tem um porta malas com 466 litros, ideal para comportar todas as malas da viagem. Sistema inteligente de Partida em Rampa (HSA), sensor de estacionamento traseiro, sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e chave inteligente presencial (l-Key).

O Nissan Leaf oferece conforto e tecnologia, dupla infalível para uma viagem segura. O carro possui alerta inteligente de fadiga (Intelligent Driver Alertness), alerta inteligente de tráfego cruzado (Rear Cross Traffic Alert), alerta ponto cego (Blind Spot Warning), alerta inteligente de mudança de faixa (Intelligent Lane Intervention), luzes diurnas em LED (DRL), acabamento dos bancos premium, comandos no volante para piloto automático, computador de bordo e sistema de áudio/telefone.