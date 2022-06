Economia e tecnologia são os diferenciais dos carros Tropical Nissan

Com a alta no preço dos combustíveis a saída é recorrer aos veículos mais econômicos para continuar utilizando o próprio transporte e a Tropical Nissan possui modelos que ajudam a economizar. As diferentes versões dos carros da concessionária são opções para vários orçamentos.

A tecnologia é o diferencial de um carro e pode ser uma aliada na hora de economizar e os veículos da Tropical Nissan são fabricados com tecnologia japonesa e possuem design moderno, iluminação e outros itens. O Novo Nissan Kicks tem visão 360º com quatro câmeras periféricas fornecendo uma visão de 360 graus ao redor do carro e sensores de movimento que alertam se algo ou alguém surgir no meio do caminho.

O veículo também tem o Nissan Inteligent Mobility que fornece confiança máxima ao condutor para controlar o carro, além da facilidade de iniciar a viagem apenas com um clique de botão, a chamada chave Inteligente iKey.

Ao entrar na Nova Nissan Frontier já é possível notar a sua tecnologia com o design “Emotional Geometry” e amplo espaço na parte interior. A versão Pro4X At 4x4 tem roda de liga leve off-road 17” e pneus All Terrain, teto solar, bloqueio do diferencial manual e visão 360º inteligente com modo off-road.

O Novo Nissan Versa, vencedor do Prêmio Americar 2021 com o título de Melhor Carro Americar, conta com tecnologias avançadas e vantagens surpreendentes. Ele tem um tipo de tecnologia para cada tipo de ocasião, o Nissan Advanced Drive Assist oferece 12 opções de configuração na tela TFT de 7”. Bluetooth, computador de bordo e tacômetro digital, monitora as rotações por minuto do motor, também fazem parte do sistema de tecnologia do sedã.

Com o prêmio de “Melhor Veículo Elétrico 2020”, o Nissan Leaf, modelo 100% elétrico da Tropical Nissan, é o ícone da mobilidade inteligente com seu sistema que proporciona uma viagem com mais consciência sobre o entorno do veículo.