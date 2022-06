3 dicas para ajudar na escolha do carro ideal

A escolha do carro ideal deve ser feita com cautela e planejamento, além dos gastos financeiros, o perfil da pessoa e a maneira de levar a vida faz a diferença na hora da compra. Confira algumas dicas para ajudar.

Analise a sua rotina de uso e de sua família: Veículos familiares requerem grandes espaços, mas antes de comprar é importante analisar a rotina de uso. Ex.: Quantas pessoas vão dirigir o carro? Será o meio de transporte oficial de toda a família? Essas questões ajudam a escolher o carro ideal.



Se o veículo for dirigido por uma única pessoa e não tiverem crianças na família, a dica é optar por modelos mais compactos e econômicos, mas sem perder um padrão de qualidade. A Tropical Nissan tem essa e outras opções de veículos confortáveis, compactos e econômicos. Os modelos sedã são os mais indicados, pois oferecem mais espaços. O novo Nissan Versa é um sedã que oferece segurança com o sistema Safety Shield, além de ter um design externo moderno.

Distâncias: Você percorrerá curtas ou longas distâncias? Este quesito também é um diferencial. Para trajetos curtos como ir ao trabalho ou à faculdade, o ideal é escolher veículos econômicos. Já para distâncias mais longas, os modelos robustos são os melhores.

Agora se você tem um perfil mais aventureiro e gosta de viajar, fazer trilha e atividades mais radicais, o ideal é adquirir uma camionete. A Nova Nissan Frontier, disponível na Tropical Nissan, é uma picape completa e alimentada com uma tecnologia e desempenho para enfrentar os desafios da estrada, além de possuir um assistente de subida que impede que o veículo retorne em subidas muito acentuadas.

Segurança: Independente da rotina familiar, quantidade de pessoas e distâncias, o fator segurança é indispensável em qualquer veículo. E a tecnologia japonesa, da Nissan, vem fazendo a diferença nos seus modelos. O Nissan Kicks tem um assistente inteligente de frenagem com sensores e câmera frontal e que ativa o sistema de freios ao detectar riscos de colisão.