New Móveis: confira as tendências de arquitetura e design para 2025

O próximo ano está chegando e, com isso, já se fala sobre as tendências de arquitetura e design para 2025, que visam trazer conforto e sofisticação para o ambiente, seja residencial ou corporativo. Sendo assim, a New Móveis Belém aposta na inovação, sustentabilidade e personalização de projetos, trazendo ambientes inspiradores para os consumidores.

Segundo a Raíssa Ataíde, arquiteta e designer de interiores, as principais tendências para 2025 são os amadeirados que trazem conforto, aconchego e personalidade ao ambiente, assim como as formas orgânicas que fazem alusão à natureza dentro do refúgio do lar.

“Como profissional acredito que o ambiente impacta diretamente nas relações interpessoais, seja familiar ou profissional. Um lar bem projetado, com estética e funcionalidade, traz segurança e conforto físico e emocional para a família que desfruta dele. Arquitetura é sinônimo de bem-estar”, explica Raíssa.

Móveis em tons amadeirados são atemporais e proporcionam uma base sólida para uma variedade de estilos de decoração (Divulgação/New Móveis)

Além disso, o importante é garantir que o morador tenha em seu lar o conforto, comodidade e personalidade aliado à estética agradável, trazendo mais satisfação e harmonia para o ambiente.

Sustentabilidade

Entre as tendências para 2025 está a preocupação com o meio ambiente. Desta maneira, estratégias de design ecológico e biofilia, que utilizam materiais sustentáveis e que contribuem para a integração com elementos naturais, respectivamente, ficam mais fortes.

Outro ponto importante é a valorização das produções locais e artesanais, além das tecnologias verdes, que auxiliam a criar ambientes mais sustentáveis e diminuem os impactos ambientais.

New móveis

Localizada na Travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém, a New Móveis é uma loja que oferece itens modernos e versáteis, especializada em soluções otimizadas e altamente funcionais.

A loja também cria projetos únicos e personalizados para refletir a sua identidade em cada ambiente. Inovação é parte da New, manifestando-se em um mobiliário de design democrático que se adapta a diferentes estilos. Para saber mais, clique aqui.