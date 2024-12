Natal Solidário: Parque Shopping Belém promove campanha para arrecadar brinquedos

O Natal é uma época de união, solidariedade e generosidade. Inspirado por esse espírito, o Parque Shopping Belém lança sua campanha de Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa busca levar alegria e proporcionar um Natal cheio de sorrisos aos pequeninos.

A campanha estará ativa até o dia 27 de dezembro, com o ponto de arrecadação localizado no Espaço Cliente do shopping, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h. Todos os brinquedos arrecadados serão encaminhados para instituições que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que as doações cheguem a quem mais necessita.

“O Natal Solidário é uma ação muito especial para nós, pois reforça o verdadeiro significado dessa época: a solidariedade e o cuidado com o próximo. Convidamos nossos clientes e visitantes a participarem dessa campanha e ajudarem a transformar o Natal de muitas crianças. Cada brinquedo doado representa um sorriso e uma lembrança inesquecível”, destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Arrecadação será realizada até a próxima sexta-feira, 27 de dezembro, no Espaço Cliente do Shopping (Divulgação/Parque Shopping Belém)

Serviço:

Natal Solidário

Quando? Até o dia 27 de dezembro, com o ponto de arrecadação localizado no Espaço Cliente do shopping - Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h

Onde? Onde: No primeiro piso do Parque Shopping Belém - (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)