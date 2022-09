Belém recebe a sétima edição do evento Chocolat Amazônia 2022 - Flor Pará

Querido por todos, o chocolate é feito com base na amêndoa fermentada e torrada do cacau. Além de ser delicioso, o alimento também tem diversos benefícios para a saúde. Todas as curiosidades sobre essa iguaria poderão ser conferidas na sétima edição do evento Chocolat Amazônia 2022 - Flor Pará, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de setembro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Para participar da programação, é necessário doar um quilo de alimento não perecível.

Na quinta-feira (22), programação será realizada das 17h às 22h. Já na sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), o evento será realizado das 15h às 22h. Essa edição do Chocolat Amazônia 2022 - Flor Pará contará com palestras, debates, rodas de conversa, degustação e aulas de culinária, além de 120 expositores de 250 marcas.

Segundo Marcos Lessa, idealizador do projeto e responsável pela organização do Chocolat Amazônia 2022, o objetivo do evento é promover a cadeia produtiva do cacau e chocolate.

“E estimular os produtores de cacau a produzirem mais e com mais qualidade. Com isso, a gente consegue que eles tenham uma venda melhor. O evento traz palestrantes, pesquisadores e cases de sucesso, fazendo com que toda a cadeia seja estimulada, elevando a qualidade do cacau e do chocolate”, explica.

Em 2022, a programação já passou por Salvador, Altamira, Ilhéus e Linhares, onde fez sua estreia. Este ano, ainda estão previstos um desembarque em São Paulo, em dezembro, e um internacional em Porto (Portugal), no mês de outubro.

Para Lessa, é muito importante investir em eventos desse tipo, pois eles impactam na vida dos produtores de maneira positiva.

“São mais de 30 mil produtores de cacau que passam a ter uma perspectiva maior. O estado deixa de ser um mero produtor de cacau e passa a ser um produtor de chocolate. Isso reflete também na gastronomia e na vida de quem já produz alguns derivados de cacau”, acrescenta o idealizador do festival.

Programação

O evento vai contar com uma extensa programação, que inclui um fórum sobre cacau, curso com chocolates feitos da amêndoa integral do cacau até a barra, sem divisão de processos ou aditivos artificiais.

Além disso, será realizado o Concurso de Chocolate de Origem da Amazônia, cujas marcas premiadas terão direito ao uso de imagem do selo “Melhor Chocolate de Origem da Amazônia | Chocolat 2022”, conforme sua colocação em cada categoria, com as menções ouro, prata e bronze.

As inscrições para o concurso estão abertas até 18h do dia 22 e são destinadas, exclusivamente, para as empresas expositoras.

Para acessar a programação completa e mais informações sobre o Chocolat Amazônia 2022- Flor Pará, clique aqui.