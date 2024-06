Museu preserva história e cultura da Vigia

Após vários anos fechado, o museu da Vigia de Nazaré foi reinaugurado no dia 01 de junho. O evento foi realizado pela prefeitura municipal, em ato solene com a presença do prefeito Job Xavier Palheta Jr, e pelo governador do Estado, Helder Barbalho. O novo museu ocupa um prédio do século XIX, no centro da cidade. Construído num lote de 497m².

O edifício de estilo colonial com fachada revestida com azulejo português deu uma nova vida ao antigo prédio ameaçado de desabar. Um projeto, com arranjos sofisticados de engenharia, restaurou não só a segurança da edificação, como também readequou os espaços agora ocupados com uma exposição que documenta aspectos histórico-culturais de Vigia, além de uma galeria de arte, um pequeno auditório e uma área livre para multiuso cultural, com cafeteria. O projeto foi assinado pelo arquiteto Aurélio Meira.

As obras, executadas pela GM Engenharia, duraram cerca de dezoito meses e custaram R$1.641.261,18, sendo que R$ 497.355,38 foram oriundos de uma emenda parlamentar do então senador Paulo Rocha (PT), transferida, por convênio, pela Secretaria de Estado de Turismo, ao município. A maior parcela do projeto, entretanto, foi financiada pela prefeitura municipal, que aportou R$1.143.905,80 incluídos nesse total R$300.000,00 repassados por emenda parlamentar do Deputado Federal Joaquim Passarinho. Esses recursos garantiram uma obra de alto padrão e um restauro minucioso do prédio.

Projeto do Museu restaurou não só a segurança da edificação, como também readequou os espaços (Foto: Prefeitura da Vigia /Pedro Palheta)

O edifício, que tem duas fachadas, teria sido construído na década dos anos 1870 para ser moradia da família de um comerciante. No início do século XX, o prédio foi alugado ao governo do Estado para servir de escola. E em meados dos anos 1930 foi adquirido definitivamente para sediar o Grupo Escolar Barão de Guajará, que ali funcionou até início deste século, quando a escola estadual foi transferida para outro endereço e o prédio reformado para abrigar o museu.

Hoje, por decreto do governador Helder Barbalho, o município tem usufruto legal da propriedade. Todos os traços originais do edifício - que tem alvenaria de pedra - foram restaurados, notadamente os azulejos e as pinhas decorativas da fachada, oriundas de uma indústria cerâmica da cidade Porto (Portugal); mais de uma centena de azulejos foram restaurados ou reproduzidos em Belém, para recompor o revestimento da fachada.

Acessibilidade

Além de banheiros para pessoas com necessidades especiais (PNE), o prédio recebeu outros equipamentos que facilitam a acessibilidade: uma rampa dupla na calçada e um uma plataforma mecânica permitem o acesso fácil de usuários de cadeira de rodas; o acesso à área aberta, que ganhou um pequeno palco, também tem rampas metálicas.

O projeto do Museu foi assinado pelo arquiteto Aurélio Meira (Foto: Prefeitura da Vigia/ Will Lee)

A obra entregue aos vigienses e visitantes responde ao compromisso que o prefeito assumiu no seu plano de governo para a área cultural. “Entregamos um equipamento cultural, com qualidade, não só para valorizar nossa história e cultura, mas para atender o turista que a Vigia chega cioso de informações históricas, quer saber sobre nossa cultura e tradições. É um projeto que dá dignidade à cidade e estimula, internamente, o sentimento de pertencimento ao lugar ao divulgar os valores culturais de várias gerações”, afirmou o gestor municipal.

Todos os traços originais do edifício foram restaurados (Foto: Prefeitura da Vigia /Pedro Palheta)

No Museu da Cidade, o visitante percorre a história de um do município, mais antigo do Pará. o acervo é uma mostra da rica cultura local, perpassando pela religiosidade, a música, folclore, a pesca.

Serviço:

Museu da Vigia

Visitação: terça até sexta

Horários: de 9h às 12h e das 15h às 18h; aos sábados e domingos, funciona de 9h até 12h