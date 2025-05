Museu de Vigia participa da 23ª Semana Nacional dos Museus com programação especial

O Museu da Cidade de Vigia está participando da 23ª Semana Nacional dos Museus, que tem como tema "O futuro dos museus em comunidades em rápidas transformações". Com uma programação voltada para discussões e reflexões importantes sobre o nosso futuro e a nossa cultura, o espaço vai proporcionar aos visitantes uma visão aprofundada das exposições e coleções do museu, por meio de visitas guiadas e atividades interativas.

A Semana Nacional de Museus apresenta uma rica programação com palestras, minicursos e mesas-redondas, trazendo discussões sobre variados temas. Para encerrar o evento, no sábado, 17, terá a apresentação do grupo "Choro para Todos", da Banda União Vigiense.

Evento traz discussões e debates sobre diversos temas (Divulgação/Prefeitura de Vigia)

O evento é uma realização do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), do Sistema Nacional de Museus e do Ministério da Cultura, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer de Vigia. Inscreva-se e participe!

Confira a programação:

16/05 - Sexta-feira

9h - Mesa-redonda: "Patrimônio, juventude e identidade"

Participantes: Professor Igo Soeiro (Docente da rede Estadual de ensino); Wilkler Almeida (Diretor do Museu da Cidade de Vigia, escritor, artista plástico e historiador popular); Professor Rodrigo Costa e os Fotógrafos Tony SIlva e Alex Campos. Com a mediação do jornalista Pedro Palheta.

17/05 - Sábado

9h - Museu em realidade aumentada, conectando patrimônio, juventude e tecnologia em comunidades amazônicas.

Participantes: Adriano Vaz de Almeida (Mestre em estudos antropológicos na Amazônia - PPGEAA) e Sandio Maciel dos Santos (Dr. em engenharia elétrica)

19h - Encerramento - Banda União Vigiense apresenta Grupo Choro para Todos