Município de Prainha inaugura centro lotérico São Francisco de Assis II

Na manhã desta quinta-feira (14), foi inaugurada no município de Prainha, na região do Baixo Amazonas, o centro lotérico São Francisco de Assis II. A inauguração contou com a presença do prefeito do município, Gandor Hage, do concessionário lotérico, Wallas Mendes, e da gerente da Caixa econômica de Monte Alegre, Maria Edina, responsável pela região de Prainha.

De acordo com Wallas Mendes, há anos o município não tinha um centro lotérico. Essa inauguração vai facilitar o recebimento de benefícios da população.

“A cidade recebe muitos benefícios do ‘Caça e Pesca’. Antes as pessoas tinham que ir até Monte Alegre para sacar esses benefícios. Agora será em Prainha que esses recursos vão circular”, explica.

Para o prefeito de Prainha, Gandor Hage, esse novo espaço oferece mais praticidade e comodidade para a população, garantindo agilidade no atendimento e ampliando o acesso aos serviços essenciais. É mais um avanço que demonstra o crescimento e o desenvolvimento do município.

“É um prazer participar dessa inauguração. É um passo muito grande na questão social daqui do município. Meus parabéns por acreditar na nossa terra e vamos trabalhar”, comenta o prefeito.