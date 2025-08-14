Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Município de Prainha inaugura centro lotérico São Francisco de Assis II

Inauguração ocorreu na manhã desta quinta-feira (14)

Ana Paula Gama
fonte

Lotérica São Francisco de Assis II chega para facilitar os serviços da Caixa Econômica Federal e fortalecer a economia local (Arquivo pessoal)

Na manhã desta quinta-feira (14), foi inaugurada no município de Prainha, na região do Baixo Amazonas, o centro lotérico São Francisco de Assis II. A inauguração contou com a presença do prefeito do município, Gandor Hage, do concessionário lotérico, Wallas Mendes, e da gerente da Caixa econômica de Monte Alegre, Maria Edina, responsável pela região de Prainha.

De acordo com Wallas Mendes, há anos o município não tinha um centro lotérico. Essa inauguração vai facilitar o recebimento de benefícios da população.

“A cidade recebe muitos benefícios do ‘Caça e Pesca’. Antes as pessoas tinham que ir até Monte Alegre para sacar esses benefícios. Agora será em Prainha que esses recursos vão circular”, explica.

Para o prefeito de Prainha, Gandor Hage, esse novo espaço oferece mais praticidade e comodidade para a população, garantindo agilidade no atendimento e ampliando o acesso aos serviços essenciais. É mais um avanço que demonstra o crescimento e o desenvolvimento do município.

“É um prazer participar dessa inauguração. É um passo muito grande na questão social daqui do município. Meus parabéns por acreditar na nossa terra e vamos trabalhar”, comenta o prefeito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

centroloterico

inauguração

wallaslotericaoliberal2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda