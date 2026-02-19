Multidão histórica e festa segura: Vigia de Nazaré reafirma liderança com maior Carnaval da Amazônia

O município de Vigia de Nazaré viveu intensamente seis dias de Carnaval, reunindo cerca de 300 mil pessoas e dezenas de atrações no palco central “Tia Pê” e no corredor da folia. A programação contou com blocos de micareta e com o desfile da escola de samba Pra Samba, que completou 48 anos na avenida com beleza, alegria e tradição.

A cultura popular também ganhou destaque com os tradicionais blocos Os Mascarados, na sexta-feira, e, na segunda-feira, As Virgienses, Os Cabraçurdos e Gaiola das Loucas, reforçando a identidade cultural e o espírito festivo do povo vigiense.

Grandes atrações e presença do Governo do Estado marcam abertura oficial

A folia também foi marcada pela presença do governador Helder Barbalho, que participou da abertura oficial do palco central na sexta-feira, com grandes atrações como Tatau (ex-Araketu) e o DJ Alok, que levaram o público ao êxtase em suas apresentações.

Abertura do Carnaval de Vigia foi marcada pela presença do governador do Pará, Helder Barbalho, além de representantes do Governo (Pedro Palheta/Prefeitura de Vigia)

O prefeito Job Júnior destacou que neste ano foi realizado um grande investimento no Carnaval, com shows nacionais de Alok, Tatau, Zé Felipe e da cantora Viviane Batidão, considerada a Rainha do Rock Doido.

“Entendemos que esse investimento é de grande importância não apenas para proporcionar a festa, mas principalmente para gerar renda para a população vigiense. Tivemos a rede hoteleira com 100% de ocupação, restaurantes sempre lotados e vendedores ambulantes trabalhando com satisfação. Isso mostra que, quando trabalhamos com compromisso e responsabilidade, consolidamos cada vez mais Vigia como o Melhor Carnaval da Amazônia”, afirmou o prefeito.

Economia aquecida e valorização dos talentos locais

O evento também valorizou artistas locais que se destacaram tanto nos blocos quanto no palco central, demonstrando o talento do povo vigiense. Entre os nomes estiveram Banda Al4, Marcelo Mais, Rangel Di Moura e Banda União Elétrica, além das tradicionais bandas de fanfarra que fortalecem a cultura local e reafirmam Vigia como berço de grandes talentos.

Carnaval de Vigia atraiu milhares de brincantes para o município (Pedro Palheta/Prefeitura de Vigia)

Outro destaque foi o show da aparelhagem vigiense O Luxuoso Tamatá, que apresentou sua nova estrutura, proporcionando uma experiência única ao público.

Segurança reforçada garante Carnaval tranquilo para moradores e visitantes

De acordo com o major Pinheiro, comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, o município recebeu cerca de 300 mil foliões durante os dias de festa. Mesmo com o grande número de pessoas, não foram registradas brigas ou crimes graves. A principal ocorrência foi o furto de aparelhos celulares, o que resultou na prisão de uma quadrilha especializada.

Segundo o comandante, a atuação integrada entre os órgãos estaduais e municipais fez toda a diferença, com estratégias como videomonitoramento, presença de aproximadamente 160 agentes de segurança durante os dias de folia, torres de vigilância ao longo do corredor da folia e reforço no Espaço Cultural Tia Pê, garantindo tranquilidade aos participantes.

Tradição, organização e participação popular consolidam o título

Programação reafirma a importância do Carnaval de Vigia, considerado o melhor da Amazônia (Will Lee/Prefeitura de Vigia)

Por esses e muitos outros motivos, o Carnaval 2026 consolidou de vez Vigia de Nazaré como referência cultural e turística, reafirmando o título de Melhor Carnaval da Amazônia e fortalecendo a festa como patrimônio de orgulho para toda a população.