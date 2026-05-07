Movimento VC+ Seguro promove prevenção de acidentes com a energia no Pará

Locais adequados para empinar pipas, cuidados ao colher frutas e o uso seguro de eletrodomésticos estão entre os temas abordados durante ação do VC+ Seguro no município de Castanhal, nos dias 29 e 30 de abril, onde o público alvo foi a população que frequenta a feira e o terminal da cidade. Com foco educativo, a iniciativa reforça o compromisso da distribuidora com a prevenção de acidentes e a promoção de práticas seguras no dia a dia.

Durante a ação, foram realizadas palestras dinâmicas, com informações acessíveis ao público que aguardava o transporte no terminal, indicando cuidados essenciais para evitar riscos com a rede elétrica. As abordagens diretas permitiram às equipes da empresa esclarecer dúvidas e ampliar a conscientização de forma prática e próxima da realidade de cada pessoa.

A equipe também distribuiu calendários com os canais de atendimento da Equatorial, brindes personalizados e materiais informativos sobre os perigos da energia elétrica. “Acreditamos que a informação é uma das principais ferramentas para prevenir acidentes. Estar próximo da comunidade, dialogando de forma simples e direta, faz toda a diferença para promover o uso seguro da energia elétrica”, destaca o executivo de segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena.

Para quem vive a rotina da feira, a iniciativa foi bem recebida. “A gente trabalha todos os dias aqui e, muitas vezes, não percebe os riscos. Essas dicas ajudam bastante, porque mostram coisas simples que podem evitar acidentes”, afirma o comerciante Alair Silva.

Implementado em abril de 2025, o Movimento VC+ Seguro integra um conjunto de iniciativas da Equatorial Pará voltadas à segurança com a energia elétrica, por meio de ações educativas, prevenção de riscos e incentivo ao uso consciente da energia. Os temas são trabalhados de forma educativa, com linguagem acessível a todos os tipos de público, nas diferentes regiões do estado.

“Quando a gente fala de energia elétrica, não estamos falando apenas de tecnologia ou infraestrutura, estamos falando de vidas. A eletricidade está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia, mas, quando utilizada de forma inadequada, pode representar riscos sérios, principalmente dentro de casa. O Movimento VC+ Seguro representa isso, o compromisso da Equatorial com a segurança da população”, reforça Elton Lucena.

O projeto nasceu com o propósito de levar informação de forma acessível, orientar as famílias e, sobretudo, prevenir acidentes. Somente em abril, 45 ações foram realizadas em todo o estado, com um público de mais de 3.800 pessoas impactadas diretamente.