Móveis para escritório: Marelli Belém oferece as melhores opções em um showroom completo

Na hora de comprar móveis de escritório, é fundamental tomar decisões inteligentes para tornar o espaço funcional e agradável. Essa escolha pode interferir diretamente na produtividade e conforto dos funcionários. Para escolher de forma assertiva os móveis, estofados e tudo mais que compõe o ambiente corporativo, nada melhor do que contar com um espaço completo e que ofereça os melhores produtos. A Marelli Belém conta com um showroom completo, com diferentes ambientes equipados com novidades em mobiliário, assentos, estofados, e muito mais.

Com um conceito inovador, o showroom da Marelli Belém oferece aos clientes uma experiência única, disponibilizando produtos elegantes e modernos para o ambiente corporativo.

Novo espaço da Marelli oferece o que há de melhor em mobiliário corporativo de alto padrão

"O novo espaço está em constante modificação. Quando temos lançamentos, já trazemos e já implantamos para o cliente poder visualizar. O ambiente corporativo vem ganhando cada vez mais notoriedade e assim vamos tendo cada vez mais matérias, texturas e cores para apresentar", destaca a gestora comercial da Marelli, Raíssa Moreira.

É importante destacar que o investimento em mobiliário corporativo de alto padrão não é importante apenas para a imagem de uma empresa. Ele também reflete em diversos outros fatores como a produtividade, saúde e bem-estar dos colaboradores, clientes e parceiros.

Marelli conta com soluções completas em móveis para escritório e corporativos, oferecendo excelência em ergonomia e qualidade

Pensando nisso, a Marelli Belém traz para o mercado paraense peças de padrão elevado, criando ambientes muito mais sofisticados, funcionais, eficientes e com recursos mais inteligentes. "Buscamos trazer o que tem de mais atual no mercado de soluções corporativas e no portifólio da Marelli para dentro do nosso espaço", ressalta Raíssa Moreira.

Marelli Belém oferece aos clientes uma experiência única, disponibilizando produtos elegantes e modernos para o ambiente corporativo

O novo showroom da Marelli fica localizado na travessa Benjamin Constant, 1685, na Batista Campos. Na Marelli você conta com soluções completas em móveis para escritório e corporativos para projetar ambientes modernos, otimizados e motivadores, oferecendo excelência em ergonomia e qualidade. Para conhecer mais sobre os produtos e a nova loja da Marelli, clique aqui.